(Görüntülü) Minik İrem, babasının iyileşmesini ve onunla parka gitmeyi istiyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde 5 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası beyninde hasar oluşması nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Muhammed Güneş (28), kök hücre nakli yapılması için yardım bekliyor. Mesut Güneş, oğlunun kök hücre nakli ve diğer tedavileri için 100 ile 150 bin liraya ihtiyacı olduğunu ve bunun için de Valilik izniyle kampanya başlattıklarını söyledi. Babası kaza yaptığında henüz 5 aylık olan İrem Güneş ise \"Babam iyileştiğinde onunla gezip, parka gitmek istiyorum\" dedi. Seydişehir\'in Kavak Mahallesi\'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Muhammed Güneş, 2014 yılı Kasım ayında motosikletiyle çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderken, arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Güneş, yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi olan Muhammed Güneş\'in beyninde hasar oluştu. Konya ve Ankara\'daki hastanelerde tedavi olan ancak beynindeki hasar giderilemediği için yatağa bağlı kalan Güneş, mamayla besleniyor. Doktorlar, Muhammed Güneş\'in sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli yapılması gerektiğini belirtti. YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI Muhammed Güneş\'in babası, Kavak Mahalle Muhtarı Mesut Güneş, oğlunun eski günlerine dönmesi için İstanbul\'da iki özel hastaneyle görüşme yaptığını söyledi. Kök hücre ve beraberindeki diğer tedavilerin masrafının karşılanması için 100 ila 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirten Mesut Güneş, yaklaşık 1 ay önce Valilik izniyle yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti. Kampanya kapsamında şu ana kadar 7 bin lira toplandığını belirten baba Güneş, şunları söyledi: \'\'Oğlum işe giderken arkasından gelen otomobilin motosikletine çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdi ve 3 ay yoğun bakımda kaldı. Normal odaya çıktığında çok kötüydü, adeta iskelet gibiydi. Konya\'da ve Ankara\'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Şu anda evde yatalak vaziyette. Yiyemiyor, içemiyor, konuşamıyor; mamayla besliyoruz. Kök hücre nakliyle iyileşebileceğini söylediler. Kök hücre tedavisini ülkemizde veya Avrupa ile Hindistan\'da olabilecek. Tedavi için 100 ila 150 bin lira civarında bir para gerekiyor. Valilik izniyle bir yardım kampanyası başlattık. Banka hesabı açtık. Bu hesaba şu ana kadar 7 bin lira para yatırıldı.\'\' BABASIYLA PARKA GİTMEK İSTİYOR Kazanın meydana geldiği tarihte henüz 5 aylık olan, 4,5 yaşındaki İrem Güneş ise babasının yanından bir an olsun ayrılmıyor. İrem, yanında uyuduğu babasını öpüp, ona sarılıyor. Babasını çok sevdiğini belirten İrem, \"Onun iyileşmesini istiyorum. Onunla gezip, parka gitmek istiyorum\" dedi.