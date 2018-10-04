(Görüntülü) Minik hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL, (DHA) – HAYVANSEVER minikler Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Eyüpsultan Sokak Hayvanları Kliniğini ziyaret etti. Sokak hayvanlarının sıcaklığını avuçlarında hisseden çocuklar, ‘Onları sevin, koruyun’ dedi.





Öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Eyüpsultan Sokak Hayvanları Kliniğine gelen öğrenciler, kliniğin bahçesinde köpeklerle oynadı. Kliniğin içerisinde steteskop takarak kedilerin kalbini dinleyen çocuklar, onlarla birlikte vakit geçirmekten büyük keyif aldı. Ziyaretçilere ayrıca ücretsiz mama dağıtıldı.





“HAYVANLARI KORUYUN, BESLEYİN”





Hayvanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyan 6 yaşındaki Demir Özdeş, “Hayvanları koruyun, onları besleyin. Onlara kötü davranmayın” derken, Ece Kocabaş, klinikte hayvanları sevdiğini ve onlarla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.





“EYÜPSULTAN’DA SOKAK HAYVANLARI YALNIZ DEĞİL”





Eyüpsultan’da sokak hayvanlarının yalnız olmadığını belirten Veteriner Hekimi Gökhan Karadağ, hayvanlara yönelik hizmetlerden bahsetti. Karadağ, “Öncelikle şu anda İstanbul’un hiçbir ilçesinde olmayan veteriner hayvan ambulansını devreye soktuk. Bununla mahallelerimizdeki birçok hayvana anında müdahale ediyoruz. Ambulansımızın içerisindeki veteriner hekimimizle birlikte müdahale ediyoruz. Bununla birlikte özellikle ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerimize hayvan sevgisini, hayvanlara yaklaşımı öğrettik” şeklinde konuştu.





“HAYVANLAR YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASIDIR”





Belediye olarak hayvanların yaşam şartlarını iyileştirdiklerini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bugün anlamlı bir gün. Eyüpsultan Belediyesi olarak biz her zaman yaşamımızın bir parçası olan hayvanları önemsedik ve onların doğal yaşam şartlarını olabildiği kadar oluşturmaya çalıştık. Birçok sorunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde çok güzel projelerle kamuoyuna da çıkacağız. Olgunlaştırma aşamasındayız. Bugüne kadar da hayvan ambulansımızla, hayvan kliniğimizle, mama dağıtımlarımızla ve diğer gönüllülerle yaptığımız sosyal projelerle çok ciddi mesafeler aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.