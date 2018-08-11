T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Mine'nin karnına bisikletin fren kolu saplandı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bisiklet kullanırken düşen Mine Sude Al'ın (10) karnına gidondaki fren kolu saplandı

11 Ağustos 2018 18:52

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bisiklet kullanırken düşen Mine Sude Al\'ın (10) karnına gidondaki fren kolu saplandı. Küçük kız, karnına saplanan fren kolu ile beraber hastaneye götürüldü. Olay, sabah saatlerinde, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Turgut Çiçek Sokak\'ta meydana geldi. Havuzlu site içerisinde bisikletiyle gezen Mine Sude Al, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada devrilen bisikletin gidonunda bulunan fren kolu, Al\'ın karnının sol tarafına saplandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, küçük kızın karnına saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mine Sude Al, karnına saplanan fren parçasıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZ Alişan KOYUNCUKARTEPE Kocaeli DHA KOCAELİ KartepeMine Sude AlKüçükOlayKartepeDumlupınar Mahallesi TurgutSokakHavuzluBuAlSiteSağlıkKocaeliAraştırmaUygulama Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24