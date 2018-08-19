(Görüntülü) Milliler bronz madalya ile Türkiye'ye döndü

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)







Sırbistan\'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası\'nda Fransa\'yı 82-59 yenerek Avrupa 3\'üncüsü olan milli takım kafilesi Türkiye\'ye döndü.



Tarifeli bir uçakla Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'dan gelen milli takım oyuncuları ve teknik heyeti Atatürk Havalimanı\'nda federasyon yetkilileri çiçeklerle karşıladı.



\"İYİ HAZIRLANDIK\"



Son maçta Fransa\'ya karşı haklı bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren U16 takımı kaptanı Efe Sarıca, \"Maça çok konsantre çıktı. İspanya\'ya karşı yarı final maçını kaybettikten sonra böyle maçlara konsantre olmak kolay olmaz. Maça Türkiye\'ye madalya getirmek için çıktık. Fransa, basketbolda iyi bir ekol. Gerçekten basketbola yatırım yapıyorlar. Çok hazırdık maça ve bu maçı aldık\" dedi.



\"İNŞALLAH BU BİR BAŞLANGIÇ OLUR\"



Antrenör Gökhan Doğan ise, \"Yoğun bir turnuvadan geçirdik. Hedefe kilitlenmişken yarı finali kaybettikten sonra takımı tekrar konsantre edebilmek çok zor. Ama çocuklarımız o mental gücü gösterdiler ve çok iyi konsantre oldular. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedeflerimiz yarı finalde İspanya\'yı yenip final oynayıp şampiyon olmaktı. Buna inanmıştık. Bu bizi biraz sarstı ama çabuk atlattık. 3\'üncülük maçında Fransa\'yı yenip en azından bronz madalyayı aldık. Mutluyuz. Bu bir başlangıç olur inşallah\" diye konuştu.





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-Efe Sarıca\'nın açıklamaları



-Gökhan Doğan\'ın açıklamaları



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