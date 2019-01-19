(Görüntülü) Milli sporcu, antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı

KARABÜK\'te, Milli dağ krosçusu Elif Aslan(20), Çamlık Tabiat Parkı\'nda koşu yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına girerek köpeklerden kurtulan sporcu, olay yerine gelen polisler tarafından çalılıkların arasından alındı.

Milli Dağ krosçusu Elif Aslan, antrenman için arkadaşı Betül Savaş ile Çamlık Tabiat Parkı\'na geldi. Bir turu arkadaşı ile koşan Elif Aslan, 2\'nci turu ise yalnız koşmaya başladı. Bu sırada sokak köpeklerinin saldırına uğrayan Elif Aslan çığlıklar atarak koşmaya devam etti. Çalılıklar arasına saklanarak köpeklerden kurtulan Elif Aslan\'ın arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler Elif Aslan\'ı çalıklar arasında ağlarken buldu. Polis ekiplerine, köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyleyen Elif Aslan ve arkadaşı ekip otosuyla kontrol amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Belediye veteriner ekipleri sokak köpeklerini bulup götürmek için olay yerine geldi. Koşu parkurunda koşanlardan Çağan Çetin, \"Kız öyle bir ağlıyordu ki sesi çok uzaklardan geliyordu. Ona doğru koşarak gittik. Daha önce bana da burada sokak köpekleri saldırdı. Toplansalar daha iyi olur.\" dedi.