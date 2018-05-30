(Görüntülü) Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, binlerce sporcu ile iftarda bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Esenyurt Belediyesi’nin sporcular için düzenlediği iftara katıldı. Binlerce sporcuyla bir araya gelen Kayaalp, programda yaptığı açıklamada, \"Genç sporcuların ülkemize şampiyonluklar kazandıracağına inanıyorum\" dedi. Esenyurt’da binlerce sporcu ve aileleri, Esenyurt Belediyesi’nin Turgut Özal Stadyumu’nda düzenlediği iftar programına katıldı. Sporcuları, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de yalnız bırakmadı. “NEDEN BU GENÇLERİMİZİN ARASINDAN DA ŞAMPİYON ÇIKMASIN?” Genç sporcularla bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Ülkemize birçok dalda madalyalar kazandıracaklar. Zaten böyle böyle oluyor. Biz de aynı durumdaydık. Köydeydik ve oradan güreşe başladık. Şimdi görüyorsunuz; 8 Avrupa şampiyonluğu, 3 kez dünya şampiyonluğu, olimpiyatlarda da iki kez madalya kazanmış bir sporcu olarak yoluma devam ediyorum. Neden bu gençlerimizin de arasından şampiyonlar çıkmasın? Önemli olan spora başlatmak ve ülkemize madalyalar kazandırmak değil mi? Sağ olsun başkanımız da bunun bilincinde. Elinden gelen bütün çabayı göstereceğine inanıyorum. Bundan sonra güreşe biraz daha ilgi göstereceğinin de sözünü aldık” diye konuştu. “NİYETİMİZ BURADAN RIZA KAYAALP’LER ÇIKARMAK” Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise, organizasyonun çok büyük rağbet gördüğüne dikkat çekerek, Esenyurt’un 4 ayrı noktasında 12 bin kişiye iftar verdiklerini dile getirdi. Esenyurt’da spora ve sporcuya verdikleri öneme de değinen Alatepe, “Niyetimiz buradan Rıza Kayaalp’ler çıkarmak, şampiyonlar yetiştirmek, şampiyon takımlar çıkarmak. Esenyurt’un yapısı buna uygun, tesislerimiz buna uygun. Yaklaşık olarak 35 tesiste 150 eğitimcimiz, 150 de personelimizle beraber hizmet veriyoruz. Okullardaki spor salonlarını da kullanıyoruz. Yani 100’e yakın tesisimiz var diyebiliriz. Esenyurt’un nüfusu da buna uygun. Yapıyoruz ve çalışıyoruz” dedi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı organizasyonda, açılan oruçların ardından dualar edildi. İftar sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e çiçek ve tablo hediye etti.