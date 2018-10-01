(Görüntülü) Milli atletten farklı birincilik

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - Fenerbahçe\'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, spor arabayı geçerek farklı bir birinciliğe imza attı. Türkiye\'nin dev otomobil festivali 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Park\'ta düzenlendi. Nadir görülen klasik otomobillerden off-road araçları ve motosikletlere kadar birçok farklı türde aracın yer aldığı V Weekend Motoring Festivali\'ne yoğun katılım gerçekleşti. Organize edilen festival kapsamında sergilenen benzersiz araçlar büyük beğeni topladı. Festivale katılım gösteren vatandaşlar düzenlenen drift gösterileri ve ödüllü yarışmalar ile keyifli anlar yaşarken, Fenerbahçe\'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, farklı bir galibiyete imza attı. Festival kapsamında yapılan etkinlikte spor arabaya karşı yarışan Eruygun, 30 metrelik yarışta 3.3 saniye ile dünyaca ünlü yüksek motor gücüyle bilinen Caterham 180\'i geçerek seyircilerden alkış aldı. Yarış sonrası konuşan Batuhan Buğra Eruygun, bu yıl balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, \"100 yıllık Türk atletizm tarihinde 110m engelliyi 14 saniyenin altında koşan ilk sporcu oldum. İlkleri gerçekleştirmek adına daha ne yapabiliriz derken dişime göre bir rakip bulduğumu düşünüyorum. F3 pilotu Yalın Kılıç ağabeyin kullandığı Caterham 180\'le yarışmaya karar verdik. İyi start aldığım için geçeceğimden emindim. Bu yüzden 30m yarışı yaptık. Duyguları olmayan bir şeye karşı yarışmak çok güzel ve heyecanlı bir deneyimdi\" diye konuştu.