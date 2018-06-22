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Politika

(Görüntülü) Milletvekili adayı takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istedi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışması kapsamında takım elbise ile girdiği denizde yüzen vatandaşlardan oy istedi

22 Haziran 2018 19:31

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışması kapsamında takım elbise ile girdiği denizde yüzen vatandaşlardan oy istedi. 24 Haziran seçimleri için Ordu\'da seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, seçmenden destek alabilmek için kıyasıya yarışıyor. SP Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışmalarını Ünye ilçesi sahilinde sürdürdü. Takım elbise ile denizin içine girerek, yüzen vatandaşlara ulaşan Bilgiç, oy isteyerek projelerini anlattı. Muammer Bilgiç\'in sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı da, yoğun ilgi gördü.

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