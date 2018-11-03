(Görüntülü) Millet Bahçesi olacak Malatya İnönü Stadyumu'nun yıkımı başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla yerine yapılacak \'Millet Bahçesi\' için İnönü Stadyumu\'nun yıkımına gözyaşları ve meşaleler arasında törenle başlandı. 1970 yılında açılan ve 2016- 2017 TFF 1\'inci Lig sezonunda oynanan Boluspor müsabakasıyla futbol müsabakalarına kapanan İnönü Stadı\'nda yıkım işlemleri törenle başladı. Yıkım törenine; AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polar, İlçe Belediye Başkanları, partililer, STK, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Uzun yıllar Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı, Yeni Malatya Stadyumu\'nun hizmete girmesiyle birlikte yıkılacağı günü beklemeye başlamıştı. Adını aslen Malatyalı olan 2\'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü\'den alan efsane stat, Malatyaspor\'un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı. İnönü Stadı Malatyaspor\'un 1983-84 sezonunda namağlup olarak 2\'nci Lig\'den 1\'inci Lig\'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1\'inci Lig\'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3\'üncü sırada tamamlaması, 1988-89 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-01 sezonunda 1\'inci Lig\'e çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası\'nda İsviçre\'nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Uçbağlar Mahallesinde 3 bin 996 ada ve 17 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasının yıkım ihalesi, enkazından çıkacak malzemeler karşılığında açık teklif usulü ile yapılmıştı. Zamanla kentin ortasında kalan İnönü Stadyumu\'nun yerine içerisinde yaşam alanlarının da olacağı \'Millet Bahçesi\' Projesi yapılacak. Millet Bahçesi için yıkıma katılanların butona basmasıyla gerçekleştirildi. Taraftarlar tarafından tribüne bırakılıp yakılan meşaleler eşliğinde yıkım yapıldı. Yıkıma katılan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaş ise fotoğraf çekindi. BAŞKAN POLAT: MALATYA\'MIZIN TARİHİ VAR BURADA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, İnönü Stadı\'nda Malatya\'nın tarihinin olduğunu belirterek, \"Ben ilkokuldayken, o zaman 23 Nisan, 19 Mayıs programları ilkokulun 23 Nisan programlarında burada yapmıştık. Yine ortaokul ve lise dönemimdeki 19 Mayıs gençlerin programları burada yapılıyordu. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu stadyum bir hafızamız ama burası yaklaşık 10 yıl önceki deprem testlerinde \'depreme dayanıklı olmadığı\' ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimlerinde burayı Malatya\'mıza \'Millet Bahçesi\' olarak hediye etti. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Malatya halkı adına teşekkür ediyorum. Burası nüfusun yoğun olduğu bir bölge. TOKİ burada AVM veya rezidans türü bir çalışma yapacaktı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buranın \'Millet Bahçesi\'ne dönüşmesi genelde Malatya\'mız ama özelde de bu bölge için çok büyük önem arz ediyor. Buradaki yüzme havuzunu yine inşallah \'Millet Bahçesi\'nin bütünü içerisinde kalacak. Burası da Malatya\'mıza yakışır bir bahçeye dönecek\" dedi. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar da, stadın yıkıldığını, anılarının yıkıldığını, bayağı bir geçmişe döndüklerini kaydederek, \"Hatıralarım aklıma geldi, burada Malatyaspor\'un oynadığı maçlar, acısıyla tatlısıyla bir sürü hatıramız burada oldu. Ayrıca 19 Mayıs döneminde çok bulunduk. Bir an o günler gözümün önüne geldi. Duygusal bir an\" dedi.