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(Görüntülü) Milimetrik kanser robotunun Türk mucidi profesör konuştu (2)

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: İSTANBUL, (DHA) Almanya'da bulunan Max Planck Enstitüsü'nün ilk Türk direktörü Prof

10 Aralık 2018 20:08

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: İSTANBUL, (DHA) Almanya\'da bulunan Max Planck Enstitüsü\'nün ilk Türk direktörü Prof. Dr. Metin Sitti hayatını kaybeden beyin cerrahı kardeşi İlkay\'ın ismini vermeyi planladığı robotu anlattı. Hap, enjeksiyon ya da kateter yardımıyla vücuda yerleştirilmesi hedeflenen akıllı robotlar beyin, pankreas, safra gibi müdahale edilmesi zor olan kanserler başta olmak üzere birçok kanserde kullanılacak. Yumuşak ve milimetrik boyuttaki akıllı robotlar doğrudan tümöre ulaşarak burada kanser ilaçlarının salınmasını sağlayacak.

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