(Görüntülü) Milas'ta zeytin hasat şenliği

Oktay ÇAYIRLI MİLAS (Muğla), DHA)MUĞLA\'nın Milas ilçesinde 5\'ncisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Milas Zeytin Hasat Şenliği\'nin kortej yürüyüşü, bugün saat 10.00\'da Baltalıkapı önünden start aldı. Postane Yokuşu, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'ndan geçilerek, yürüyüş Atapark\'ta tamamlandı. Burada halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir ve Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından birer konuşma yapıldı. Konuşmalardan sonra stantları gezen katılımcılar, buradan Menteşe Mahallesi\'ndeki hasat etkinliğine geçti. Ardından Selimiye Mahallesi\'ndeki zeytinyağı fabrikasında sıkım etkinliğine katılındı. Birinci gün, Milas Amfitiyatro\'da Dr. Ender Saraç tarafından gerçekleştirilen söyleşi ve workshop etkinliği, kadın çiftçiler tarafından düzenlenen defile, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve Grup Pusula konseriyle son buldu. ŞENLİĞİN İKİNCİ GÜNÜ PROGRAMI Şenliğin 2\'inci günü yarın (pazar) saat 09.00\'da, Çöllüoğlu Hanı\'nda düzenlenecek fotoğraf ve el sanatları sergisiyle başlayacak. Saat 11.00\'de liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ödülleri verilecek. Saat 13.30\'da Atapark\'ta \'Zeytin ve Zeytinyağı Turizmi\' konulu panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Atapark\'ta, 14.10\'da kaliteli zeytinyağı tanıma programı gerçekleştirilecek. Şenlik saat 15.00\'de Atapark\'ta düzenlenecek \'sınır tanımayan şefler der\' adlı Uluslararası workshop etkinliğiyle sürecek. Workshop\'un ardından saat 16.00\'da yine Atapark\'ta ilçeler arası yemek yarışması düzenlenecek. Saat 17.30\'da yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Saat 18.30\'da Yörük Türkmen Derneği tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Milas 5. Zeytin Hasat Şenliği saat 19.00\'da Atapark\'ta gerçekleştirilecek Derya Uluğ konseriyle son bulacak. DESTEK VEREN KURULUŞLAR Bu yıl 5\'incisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği\'ne Milas Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediye Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Milas Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü, TARİŞ Milas Zeytin-Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası, Milas Süt Birliği, Sınır Tanımayan Şefler Derneği, Milas Mahalle Muhtarları Derneği, Milas\'ı Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Zeytin Dostu Derneği, Zeytin Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Milas Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş destek verip, katkıda bulunuyor.