(Görüntülü) Midyat Turabdinspor'un şampiyonluk kutlamasına 6 ülkeden katılım

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Mıhallemileri bünyesinde bulunduran ve Mardin 2\'nci Amatör Ligi\'nde geçen sezon şampiyon olan Midyat Turabdinspor Futbol Takımı\'nın şampiyonluk kutlaması için 6 ülkeden yüzlerce Süryani Midyat\'a gelerek kutlamalara katıldı. Midyat ilçesinde Süryaniler tarafından kurulan ve aralarında Türk, Kürt, Süryani, Arap ve Mıhallemilerin oynadığı Midyat Turabdinspor Futbol Takımı, Mardin 2\'nci Amatör Ligi\'nin 2017-2018 sezonunda aldığı şampiyonluk kutlamasını bir otelde düzenlenen eğlence ile kutladı. Kutlama gecesine, ilçede yaşayan Türk, Kürt, Süryani, Arap ve Mıhallemilerin yanı sıra Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Danimarka\' da yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Şampiyonluk kutlama gecesi, takım oyuncularının platforma çıkması ile başlarken, şampiyonluk kupasını kaldıran takım oyucuları daha sonra canlı müzik eşliğinde eğlendi. Midyat ve Avrupa\'dan kutlamaya katılan Süryaniler de, takım oyucuları ile birlikte gecenin geç saatlerine kadar şampiyonluk kutlamasına eşlik etti. \'TÜM IRKLARLA BERABER BU ŞAMPİYONLUĞU KUTLADIK\' Kulüp Başkanı Mesut Aslan, 1984 yılında Telkarispor\'un kurduklarını anlatarak, yaşanan göç olayları nedeniyle 1994 yılında kulübün kapandığını dile getirerek, 2017 yılında bu kez Midyat Turabdinspor Futbol Takımı\'nı kurduklarını söyledi. Aslan, \"2017 yılında ilk senemizde şampiyon olduk ve bunun kutlamasını yapıyoruz. Tüm cemaatimize, Avrupa\'dan gelen tüm halkımızla birlikte, buradaki Kürdü, Türkü, Arabı, Süryanisi, Çerkezi fark etmiyor, tüm ırklarla beraber kutladık bugün bu şampiyonluğu ve çok keyifliyiz. Böyle bir Süryani takımı yoktu. 23 yıl sonra bu takımı kurduk. ilk yılımızda şampiyon olduğumuz için çok çok mutluyuz. Herkesle beraber kurduk bu kulübümüzü, bundan dolayı çok mutluyuz. Kesinlikle her sene bir lig daha atlayıp en yakın zamanda profesyonelliğe ulaşmaktır amacımız\"dedi. \'BUGÜNKÜ HAVA TÜM DÜNYAYA EGEMEN OLSUN\' Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan ise, yaşanan görüntünün Türkiye ve dünyaya örnek bir kutlama görüntüsü olmasını umut ettiklerini belirterek, \"Midyat\'ta Süryaniler, Kürtler, Türkler, Araplar ve Mıhallemi gençleri arasında kurulan bir futbol kulübüdür. Evet, hep beraber ülkeyi daha güzel günlere de götürebiliriz, barışı da getirebiliriz, kardeşliği de getirebiliriz. Bugünkü hava tüm ülkemize, tüm Ortadoğu\'ya, tüm dünyaya egemen olsun\"diye konuştu. Almanya\'nın Berlin şehrinden geceye katılan Yusuf Gürkan da, \"Şimdi takımın kurulması çok önemli. Şampiyon olması beklenmiyordu. İlk senede şampiyon olmaları daha büyük bir ayrıcalık. Bu yüzden gençlerin hepsini teker teker kutluyorum\" dedi. Midyat Turabdinspor, 2018-2019 futbol sezonunda Mardin 1. Amatör Lig\'de mücadele edecek.