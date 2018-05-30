(Görüntülü) Midibüsün motoru alev aldı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, seyir halindeki midibüsün motoru alev aldı. İtfaiye ekibi yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.



Olay, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Yılmaz yönetimindeki 67 DB 458 plakalı midibüs, maden işçilerini almak için yol kenarına yanaştığı sırada motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Midibüsten inen Murat Yılmaz, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, midibüsün alev alan motorunu söndürdü. Polis ekipleri, midibüste inceleme yapıp tutanak tuttu. Midibüs, çekici ile yoldan kaldırıldı.



