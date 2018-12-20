(Görüntülü) Mide kanseri olan liseli İrem: güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Burdur\'da 3 ay önce mide kanseri teşhisi konulan lise öğrencisi 18 yaşındaki İrem Ayvalı için moral gecesi düzenlendi. Tedavisi süren İrem Ayvalı, \"Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun. Hiç kimse pes etmesin\" dedi. Burdur\'da yaklaşık 3 ay önce mide yanması şikayetiyle gittiği Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi\'nde mide kanseri teşhisi konulan Özel Sağlık Meslek Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi İrem Ayvalı için moral gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu öncülüğünde \'Gelecek güzel günlere emanet\' sloganıyla düzenlenen ve üniversite bünyesindeki bütün topluluklardan öğrencilerinin katıldığı geceye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile İrem Ayvalı\'nın yakınları ve ailesi katıldı. \'HERKES GÜÇLÜ DURSUN\' Mide yanması şikayetiyle doktora gittiğini söyleyen İrem Ayvalı, \"SDÜ Hastanesi\'nde hastalığımın teşhisi konuldu. Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun. Hiç kimse pes etmesin. Düzenlenen gece için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi\" dedi. \'HADİSE VE MURAT BOZ\'A TWEET ATTIK\' MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy, \"İrem kardeşimiz için, umutları bitmekte olan bir kardeşimizin umutlarını yeniden yeşertebilmek için bütün üniversite öğrencileri olarak toplandık. İrem\'in en sevdiği sanatçılar olan Murat Boz ve Hadise\'yi Burdur\'a getirebilmek için onlara tweet attık. Tüm üniversite öğrencileri, taraftar grupları ve tüm topluluklarla anlaşarak yaptığımız bir çalışmaydı. İnşallah İrem kardeşimiz de sağlığına kavuşup, aramıza döner. Dualarımız bunun için\" diye konuştu. Etkinlikte, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Rektör Danışmanı Mustafa Kılınç\'ın da bir türkü söylediği etkinliğe katılanlar İrem Ayvalı\'ya çeşitli hediyeler verdi. Fenerbahçe taraftarı olan İrem Ayvalı\'ya Fenerbahçe taraftar topluluğunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grupları da atkı hediye etti. Gecede kızını yalnız bırakmayan Seval Ayvalı, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.