(Görüntülü) MHP'nin af teklifi Meclis'te (2)

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP\'nin hazırladığı 7 maddeden oluşan af teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı\'na sundu. \'DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KANUN KAPSAMI DIŞINDA’ MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP tarafından hazırlanan ve 162 bin 989 tutuklu ve hükümlüyü kapsayan kamuoyunda \'af teklifi\' olarak bilinen Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Feti Yıldız, teklifteki indirimden devlete karşı işlenen suçların kapsam dışı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: \"Türkiye\'de şu anda tutuklu ve hükümlü sayısının 253 bin civarında. Terör suçlarından 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 terör suçlusu var. Adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Cinsel saldırıya karşı 13 bin civarında suç vardır. Devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk. Kanun kapsamı dışında olanları çıktığı zaman bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ceza indirimini kapsayan 162 bin kişi adli suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlardır. Sayın cumhurbaşkanı \'kişilere karşı suçları ancak suçun mağdurları affedebilir bizim böyle bir şikayetimiz yoktur\' dedi. Evet, mağdurun rızası esastır ancak yine bir misal vereceğim. Adam öldürme fiilini işlemiş birini mağdurun eşi çocukları akrabaları ya da suçtan zarar gören bir kişi \'ben seni affettim davacı değilim\' derse o hükümlü sanık cezadan kurtulmuş olur mu salıverilir mi? Ceza davalarında davacı kamu hukukudur, onun altında mağdur, suçtan zarar görenler sıralanır. Kamu davası devam eder.\" \'AF KONUSUNDA MUHALEFET OLSUN DİYE BİRŞEY SÖYLEMEK VİCDANSIZLIKTIR\' Feti Yıldız, \"Teklifte uzlaşı olur mu?\" sorusunu şöyle yanıtladı: \"Cumhurbaşkanı ABD seyahati öncesi beyanlarını dinledik. Kanun teklifi gelsin bakalım hukukçu arkadaşlar incelesin yapalım dedi. Bunun yanında şunu demek istiyorum; bu teklifimiz hazırlanırken sağdan soldan duyumlar var. İleri geri konuşmalar oluyor. TCK ve onun devamı hakkında 5 cümleyi yan yana getiremeyecek insanlar konuşuyor. Toplumda büyük bir beklenti vardır. Teklif kanunlaşırsa 162 bin kişinin hukuki durumunda değişiklik olacaktır. Bunun için af konusunda, ceza indirimi konusunda laf olsun muhalefet olsun diye bir şey söylenmez. Söylenen şeyler benim gözümde vicdansızlıktır.\" \'RAHŞAN AFFI İSTİSMAR EDİLMİŞTİR\' Feti Yıldız, kamuoyunda \'Rahşan Affı\' olarak bilinen affının hukuki hatalarla dolu olduğunu bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü: \"1999 yılında çıkarılan toplumun Rahşan Affı olarak bildiğini elbette istismar edilmiş, Anayasa Mahkemesi çeşitli maddelerini iptal etmiş, mecliste yeni düzenlemelerle salıverilenlerin sayısı artmıştır. Rahşan affı düzenlenmesinde erteleme, indirim, af birbiri içine girmiştir. O düzenleme hukuki hatalarla doludur. Bizim bu teklifimiz yasalaşırsa bunun genişlemesi falan söz konusu olmaz.\" \'50 BİN 386 UYUŞTURUCU SUÇU İŞLEYEN İNDİRİMDEN YARARLANACAK\' Feti Yıldız, Türkiye\'de en çok tutuklu ve hükümlü sayısının uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevinde olduğunu belirterek şöyle devam etti: \"Bunların toplamı 50 bin 386\'dır. Bundan sonra terör, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık geliyor. Dolandırıcılık sanıldığı gibi Türkiye\'de tüm suçlardan daha azdır. Burada en fazla suçlu 50 bin 386 ile uyuşturucu suçları. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ya da satmak. Cezaevlerinde bu 50 bin kişi içinde bir uyuşturucu baronu yok. Bu çocuklar baronlar tarafından suça sürüklenmiş, üzerinde 3-5 gram uyuşturucu bulunmuş, çoğunlukla Doğu ve Güneydoğulu çocuklardır. Bu çocuklar her türlü suç işletebilecek yapıya sahip çocuklardır. Islah edilmesi gerekir. Yaşları küçüktür. Kamuoyunda torbacı diye bilinir. Eğitim seviyesi de düşüktür. Yazık günah. Yoksul halk kesimlerinin çocuklarıdır.\" \'BİZİM TEKLİFİMİZ GENEL DE ÖZEL AF DA DEĞİLDİR. ŞARTLI CEZA İNDİRİMİDİR\' Teklifin ‘Af değil ceza indirimi teklifi olduğunu’ vurgulayan Yıldız, \"TBMM\'nin Anayasanın 87\'nci maddesinde düzenlenen genel ve özel af yetkisi vardır. Genel ve özel afta aranacak çoğunluk beşte üçtür. Yani 361 vekil lazımdır kanun için. Bizim teklifimiz genel de özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir. Bu düzenleme elbette tartışılmaya başlar. Ceza indirimleri nasıl tarif edilirse edilsin bu şartlı özel aftır diye tarifte bulanacak yeni bir müessesedir. Bunun için eğer komisyonlardan geçip genel kurula inerse nitelikli çoğunluk aramak uygun olmaz\" diye konuştu. \'ALAADDİN ÇAKICI, KÜRŞAT YILMAZ YA DA BAŞKA ARKADAŞLAR İÇİN KANUN ÇIKMAZ\' Feti Yıldız, kişiler için kanun çıkarılmayacağının altını çizerek, \"Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da başka arkadaşlar için kanun çıkmaz. Kanun kişiye karşı çıkmaz. Eğer kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar elbette yararlanır. Ama işi bunlara getirirsek bu çok uygun olmaz\" dedi. \'TOSUNCUK BU İNDİRİMDEN FAYDALANSA BİLE ÖMRÜNÜN TAMAMINI CEZAEVİNDE GEÇİRİR\' Feti Yıldız, teklifte dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılığın indirimden faydalanacağının yer aldığını belirtmesinin ardından, Çiftlik Bank dolandırıcılığının anımsatılması üzerine, \" ‘Tosuncuk’ dediğiniz Çiftlik Banktaki şahıs, bildiğimiz kadarıyla binlerce şikayetçi var soruşturmada. Bunun yargılaması sonunda alacağı ceza ayısı çarpı 7 yıldır. Tosuncuk bu indirimden faydalansa bile ömrünün tamamını cezaevinde geçirir\" diye konuştu. \'SADECE AK PARTİ VE MHP UZLAŞARAK BU YASAYI ÇIKARMAK GİBİ BİR NİYET YOK\' Feti Yıldız, teklifin kabul edilmesi için CHP ve İYİ Parti\'den destek alıp almayacakları yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: \"Teklifi hazırlarken sadece AK Partiye sunmak için hazırlamadık. Meclisteki tüm partiler bu teklifi alacak, değerlendirecek ve genel kurula gelirse oy kullanacaktır. Sadece AK Parti ve MHP uzlaşarak bu yasayı çıkarmak gibi bir niyeti yok. MHP genel affa kökten karşıdır.\"