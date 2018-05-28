(Görüntülü) MHP'li vekil adayı, amcasına yapılan bombalı saldırıyı anlattı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da 40 yıl önce, belediye başkanlığı yaptığı sırada, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu\'nun, MHP\'den 1\'inci sıra milletvekili adayı gösterilen yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu (58), amcasının evini ve mezarını ziyaret edip, yaşananları anlattı. Adnan Menderes\'in Demokrat Parti\'si ile 1950 yılında siyasete ilk adımı atan, \'Hamido\' lakaplı Hamid Fendoğlu, 1978\'in 17 Nisan gününde Malatya belediye başkanıyken, şu anda ismini taşıyan caddede bulunan evine gönderilen bombalı hediye paketinin patlaması sonucu gelini Hanife ve torunları Bozkurt ile Kürşat Fendoğlu ile birlikte hayatını kaybetmişti. Fendoğlu\'nun yeğeni, tur şirketi sahibi Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya\'da MHP\'den 1\'inci sırada milletvekili adayı gösterildi. \'TOPLUMA MAL OLMUŞ LİDERLERİN SUİKASTA GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUM\' Seçim çalışmalarını yürüten evli ve 1 çocuk babası Fendoğlu, amcasının yaşamını yitirdiği evi ile mezarını ziyaret etti. Amcasına ait eşyaları inceleyen Fendoğlu, saldırı gününü anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Bombalı saldırıda 2 torunu ve geliniyle hayatını kaybeden amcası Hamid Fendoğlu\'nun iyi milliyetçi ve vatansever olduğunu dile getiren MHP\'li Fendoğlu, şunları söyledi: \"Memleketi için şehit oldu, davasının sonuna kadar. O zaman 18 yaşındaydım. Akşam haber geldi. Dediler, \'Tüp patlamış\'. Söylemiyorlar olayı bize, saklıyorlar. Şimdiki Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi Arpacı Apartmanı olan 3\'üncü kattaki eve geçtiğimde hiçbir şeyin kalmadığını, evi Lübnan\'da bomba düşmüş bir apartman görüntüsündeydi. Ondan sonra babamı gördüğümde, babam baygındı. Rahmetli \'Hastaneye kaldırılmış\' dediler. Gittik ki tamamen kaybetmiştik Bozkurt\'u, Kürşat\'ı, Hanife\'yi ve amcamı. Malatya\'da provoke edildi. Çünkü \'Hamido\', Hamid Fendoğlu gücü, Doğu ve Güneydoğu\'daki tüm aşiretlerin üzerindeydi. Bir işaretiyle barışılır, bir araya gelinir, helallik alınır, herkes birbirini kucaklar ve onun haricinde böyle topluma mal olmuş bir liderlerin kaygıyla söylüyorum; belirli aralıklarla suikasta gittiğini görüyorum. Ondan sonra zaten Kürt sorununun patlak verdiğini görebilirsiniz. Temel taşlarından halen faili meçhul olan bu olayın araştırılırsa ki halen bulunmadı, kaynağına inmiş olabiliriz. O günkü şartlar altında gönderilen paketli bombanın, anahtarla temas haline geçmesi, sistematik bir şekilde fünyeyi ateşlemesi ki basit herhangi bir ideoloji derneği veya ideolojiyi taşıyan sağ veya radikal sol örgütlerin yapacağı bir şey değildi. Tamamen Türkiye\'nin karşımasını, birbirine girmesini ve bu kargaşa ortamından birtakım insanların veya birtakım karanlık güçlerin nemalanmasıydı.\"