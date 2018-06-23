(Görüntülü) MHP'li Ayhan: Ülkenin geleceği, MHP- Ak Parti uzlaşmasını zorunlu kılıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan, partisinin Ak Parti ile yaptığı ittifaka değindi. Ayhan, \"MHP, daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdi. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor. Gerçekten sıkıntıya, zafiyete uğrayan kurumsal yapıların, silahlı kuvvetler, iç güvenlikte polis, emniyet, istihbarat teşkilatları, diğer taraftan eğitim, aynı zamanda adalet mekanizması gibi kurumsal yapıların da yeniden düzenlenmesi, desteklenmesi, geliştirilmesi gerek\" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, partisinin Denizli İl Başkanlığı\'nda açıklama yaptı. Türkiye\'nin önemli iç ve dış sorunlarının yanında gerek içeride, gerekse bölgesinde sorunların yaşandığı bir dönemde yeni bir seçime gittiğini söyleyen MHP\'li Ayhan, 24 Haziran\'daki seçimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kez uygulanacak olmasından dolayı önemli olduğunu belirtti. MHP\'nin Ak Parti ile yaptığı ittifaka değinen Ayhan, \"Bildiğiniz gibi MHP esasen siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmayı isteyen ve bunu programına koyan siyasi bir organizasyon. Davranışlarıyla gerek 12 Eylül öncesi, gerekse sonrası, ülkenin ihtiyaç duyduğu zaman, beka meselesi ortaya çıktığı zaman, demokrasi problemleri ortaya çıktığı zaman uzlaşmayı fevkalade öngören ve bunun olması gerektiğini ortaya koyan siyasi bir kurumsal yapıdır. Biz daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdik. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor\" diye konuştu.



\'KURUMSAL YAPILAR ZAFİYETTE\'



Açıklamasında, \"Gerçekten sıkıntıya, zafiyete uğrayan kurumsal yapıların, silahlı kuvvetler, iç güvenlikte polis, emniyet, istihbarat teşkilatları, diğer taraftan eğitim, aynı zamanda adalet mekanizması gibi kurumsal yapıların da yeniden düzenlenmesi, desteklenmesi, geliştirilmesi gerek\" diyen Ayhan şöyle devam etti:



\"Dolayısıyla bu tür bir uzlaşmanın mutlaka geleceğe yönelik kurumsal yapının yeniden oluşturulması amacıyla tekrar uygulanması lazım, bu uzlaşmanın sürdürülmesi lazım. Bu amaçla MHP, bu sıkıntılara girmiş kurumsal yapıların artık Suriye\'de operasyon yapabilen, Irak\'ta operasyonu fevkalade hızlı bir şekilde gerçekleştirebilin, bir yapıdan küresel ve bölgesel düzeyde etkin aktif rol alacak bir ülke konumuna gelmesi için bu birlikteliğin, beraberliğin, uzlaşmanın zorunlu olduğunu net bir şekilde ifade etmek açısından önemli.\"



\'ISMARLAMA ANKETLERLE MHP SEÇMENİ YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR\'



Ismarlama anketlerle MHP seçmeninin yönlendirilmeye çalışıldığını, ancak seçmenin gerekli cevabı sandıkta vereceğini ifade eden MHP\'li Ayhan, \"Burada özelikle ısmarlama anketlerle gerek tüm seçmenleri, gerek MHP seçmenini yönlendirmeye çalışıyorlar. MHP\'ye yönelik söylemlerin vatandaş tarafından sandıkta bertaraf edildiği bir ortama doğru gidiyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç fevkalade önemlidir. Biz MHP olarak Denizli\'de adaylarımızla birlikte fevkalade çalışmalar yaptık. Vatandaşların teveccühüne son derece mazhar olduğumuzu görüyoruz. Aday kadromuzda hem sosyal hayatta, hem de bürokraside fevkalade önemli görevler üstlenmiş, aynı zamanda siyasi açıdan da deneyimli kadrolardan tesis edilmiş bir yapıyız. Dolayısıyla Denizli halkının MHP\'ye verdiği destek çerçevesinde önemli bir netice alacağımız düşünüyoruz. Vatandaştan da böyle bir desteği görüyoruz\" diye konuştu.