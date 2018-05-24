(Görüntülü) MHP'li Aycan: Sayın Cumhurbaşkanı para politikalarına müdahale etmese daha iyi olur

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek, \"Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD\'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası\'nın para politikalarına karışmamak lazım\" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile Kahramanmaraş milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı\'nın verdiği iftar yemeğine katıldı. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar\'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycan, 16 Nisan referandumundan bu yana MHP ile AK Parti arasında sıcak bir ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin kapsamlı olmadığını söyledi. Aycan, hükümetin terörle mücadele konusundaki kararlılığını desteklediklerini, gerek Kandil, gerekse Afrin ve Suriye\'nin herhangi bir bölgesinde ordunun yurt içinde ve yurt dışında yapacağı her operasyona destek verdiklerini belirterek, \"Çünkü biz devletin bekasından yanayız. Terör odaklarının, onun uluslararası bağlantılarının kontrol edilmesinden yanayız. Bir de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile seçimlerde ittifak yaptık. Onun dışında şu anki birlikteliğimizin başka bir anlamı yok. Biz hala muhalefet partisiyiz, hükümet değiliz, hükümet ortağı değiliz, iktidar ortağı değiliz. Onun için yapılanlardan yapılmayanlardan, olanlardan olmayanlardan MHP\'yi sorumlu tutmamanız lazım, bu konular dışındaki konuları kastediyorum\" dedi.



\'MHP, AK PARTİ\'DEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI ADAYINI İLAN ETTİ\'



Terör ve dış politika dışında ekonomi, tarım, sağlık, eğitim gibi alanlarda MHP\'nin hükümetten farklı politikaları olduğunu kaydeden Sefer Aycan, \"AK Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlememişken, MHP, seçimlere 18 ay varken çok güzel bir şekilde ifade etti. Biz, bu seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan\'ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğimizi belirttik. Yani MHP, AK Parti\'den önce Sayın Cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bizim adayımız belliydi, AK Parti\'nin adayı belli değildi, sonradan belli oldu. Ve sonuçta ittifakın gereği olarak şimdi iki grubun kararıyla Sayın Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayımız\" diye konuştu.



\'YERLİ SERMAYE KAÇIYOR\'



MHP Genel Başkan yardımcısı Sefer Aycan, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:



\"Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD\'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası\'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında.\"