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(Görüntülü) MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın oğlu Burak'ın düğün törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu

21 Ekim 2018 16:42

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya\'nın oğlu Burak\'ın düğün törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya\'nın oğlu Burak ve Hilal Doğan, dün akşam düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. ATO Congresium\'da düzenlenen düğün törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Balâ Kaymakamı Mithat Can Kutluca, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıyarken, şahitliklerini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile iş insanı Salih Doğan yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli nikah sonrası sonra çifte Türk bayrağı verdi.

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