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(Görüntülü) Mezarlıkta intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Ferit G

09 Ekim 2018 18:01

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Ferit G. (28), mezarlıkta ağaca bağladığı eşofmanın üstünü boynuna geçirip, yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık Müdürlüğü görevlileri, mezarların arasındaki ağaçta asılı bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde kendisini eşofmanıyla ağaca asan kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. İnceleme sonrası intihar eden kişinin hurdacılık yapan Ferit G. olduğu anlaşıldı ve cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

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