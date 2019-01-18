(Görüntülü) Mevlüt Uysal,Büyükçekmeceliler ile buluştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde Ak Parti\'den aday olarak gösterildiği Büyükçekmece\'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Uysal, “Ağır ağır seçim atmosferine giriyoruz. İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehir adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyoruz” dedi. İlk olarak Büyükçekmece\'de görev yapan muhtarlar ile kahvaltıda buluşan Uysal, ardından burada Cuma namazı kıldı. Mevlüt Uysal, Cuma namazının ardından bir çay ocağına gitti. Burada vatandaşlarla sohbet etti ve ardından ilçedeki esnafları ziyaret etti. Başkan Uysal, esnaflardan ilçe hakkında bilgi alarak, sorunlarını dinledi ve Büyükçekmece’de neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlarla sohbet etti. “AĞIR AĞIR SEÇİM ATMOSFERİNE GİRİYORUZ” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Cuma namazını kıldık ve ‘Allah kabul etsin’ diyoruz. Bugün öğrencilerimizin de karne aldığı gün ve onlara da başarılar diliyoruz. Bu sevinci yaşayanlarda oldu, üzülenler de oldu. İnşallah karnesiyle üzülenlerde ikinci dönemde telafi eder. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu. Büyükşehir belediye başkanlığı görevinin devam ettiğini ifade eden Başkan Uysal, “Aynı zamanda partim tarafından da Büyükçekmece İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. Bugün Esnaf kardeşlerimize de burada bir selam vereceğiz. Ağır ağır seçim atmosferine giriyoruz. İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehir adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyoruz” açıklamasını yaptı.