(Görüntülü) Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok -2

Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin: Uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok (Geniş haber) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ve Filistin\'nin resmi duruşunun nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine, \"Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ın yaptığı açıklama, ve bazı ülkelerin yaptığı açıklama bu cinayetten sonra Suudi Arabistan\'a destek açıklaması değildir. ABD\'den gelen bir açıklamaya Suudi Arabistan\'nın isim vermeden verdiği cevaba olan destektir. Cinayet ile ilgili bir destek değildir. Viyana Sözleşmesi\'ne göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan şahıslar veya kim ortaya çıkarsa cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre burada soruşturulması ve yargılanması gerekiyor. Bizim ve cumhurbaşkanımızın talebi bu yönde. Şu anda, uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok böyle bir niyetimiz de yok. Ama uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir soruşturma başlatırlarsa elimizdeki delilleri, yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız. Vermekle de zaten yükümlüyüz\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. \"AMERİKAN YÖNETİMİ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ CEZALANDIRMAYA DEVAM EDİYOR\" Çavuşoğlu, \"Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin ve Kudüs\'ün haklı davasını tüm dünyada savunmaya devam edeceğiz. Amerikan yönetimi maalesef, bu haksız kararlara karşı her zaman olduğu gibi dik duran Filistinli kardeşlerimizi cezalandırmaya devam ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü\'nün Washington\'daki ofisini kapattılar. Taraf tutan ve adil olmayan hiç kimse ve hiçbir ülke arabuluculuk yapamaz. Önce güven lazım. Yakın doğudaki Filistinli mültecilere destek için kurulan ajansa maddi desteğini kestiler. Hiç kimse olmasa biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Herkes terk etse biz bu davayı terk etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin bu açığı kapatıyoruz uluslararası desteklerle\" dedi. (KAŞIKÇI CİNAYETİ) \"ULUSLARARASI MAHKEMEYE TAŞIMA NİYETİMİZ YOK\" Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ve Filistin\'nin resmi duruşunun nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, \"Bir konuya açıklık getirmek isterim. Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ın yaptığı açıklama, ve bazı ülkelerin yaptığı açıklama bu cinayetten sonra Suudi Arabistan\'a destek açıklaması değildir. ABD\'den gelen bir açıklamaya Suudi Arabistan\'nın isim vermeden verdiği cevaba olan destektir. Cinayet ile ilgili bir destek değildir. Bunu çok iyi ayırt edelim. Filistinlilere haksızlık etmeyelim hiç bir zaman cinayetleri desteklemez. O destek ABD\'ye karşı Suudi Arabistan\'nın verdiği tepkiye destek. Yani dışarıdan tehdit olmasın anlamında. Önceden planlanmış bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşturulması için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Başsavcılığın paylaşabileceği delilleri, bilgileri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Çünkü daha cevaplanması gereken sorular var. Cemal Kaşıkçı\'nın cesedi hala bulunamadı nerede? İtiraf ediyorsunuz niye söylemiyorsunuz? Bir suç var bir de insani bir durum var. Ailesi de bilmek istiyor son görevlerini yapmak istiyorlar. Soruşturma kapsamında başkonsolosluk, rezidans ve araçlarda başsavcılık çalışmalarına devam ediyor. Zaten uluslararası boyuta taşındı. Viyana Sözleşmesi\'ne göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan şahıslar veya kim ortaya çıkarsa cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre burada soruşturulması ve yargılanması gerekiyor. Bizim ve cumhurbaşkanımızın talebi bu yönde. Bu soruşturmaları zaten yapıyoruz. İşbirliği yapmak isteyen herkes ile de işbirliği yapıyoruz. Suudi Arabistan\'nın da bu konuda önerileri oldu. Onlara da hayır demedik. Şu anda, uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok böyle bir niyetimiz de yok. Ama uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir soruşturma başlatırlarsa elimizdeki delilleri, yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız. Vermekle de zaten yükümlüyüz\" diye konuştu. \"KRAL SELMAN\'NIN, GERÇEKLERE ULAŞMAK İÇİN SÖYLEMLERİNİ DESTEKLEDİK\" Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin, \"Kral Selman\'nın, gerçeklere ulaşmak için söylemlerini destekledik buna güvendik. Türk- Suudi Arabistan şeffaf olduğuna inanıyoruz. Filistin devleti olarak bu cinayeti kınıyoruz. soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz. bundan başka çaresi yok. gerçekler ortaya çıksın bilelim\" dedi. Görüntü dökümü -Çavuşoğlu\'nun konuşması - Filistin Dışişleri Bakanı\'nın konuşması Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı -Detaylar Hakime TORUN /ANKARA (DHA) (Tür: Ankara)