(Görüntülü) Mevlana'yı anma törenleri 'Selam Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)

SEMA AYİNİ İLGİYLE İZLENDİ Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\', Mevlana Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Sema ayiniyle devam etti. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve birçok davetli katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl düzenlenen Mevlana\'yı anla törenlerinin \'Selam Vakti\' temasıyla gerçekleşeceğini belirterek, \'selamın\' önemine değindi. Kurum, insanoğlunun dünyayı güvensiz hale getirdiğini çünkü selamın ve barışın olmadığını dile getirdi. Tören konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan\'ın, Türk tasavvuf müziği konseri ve tasavvuf tarihi araştırmacı-yazar Tuğrul İnançer\'in \'Mesnevi Sohbeti\' ile devam etti. Tören, Konya Türk Tassavvuf Müziği Topluluğu\'nun sema ayiniyle sona ererken, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)