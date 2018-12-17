(Görüntülü) Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane\'de, Mevlana\'nın vefatının 745\'inci yıl dönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu 2\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Karadağ Azınlıklar Sorumlu Bakan Yardımcısı Emir Dacic, Karadağ Rozaye Müftüsü Emard Ramoviç, Bosna Üniversitesi Dekanı Kazım Hacı Meyiiç ve Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile çok sayıda kişi katıldı. Tasavvuf Vakfı Çanakkale Temsilcisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku ile Balkanlardan gelen din adamları anma töreninde birer konuşma yaptı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı törenin açılış konuşmasında, \"Hem Gelibolu ilçemizin hem de Balkanların kalbi olan, dünyanın en büyük Mevlevihanesi\'ne hoş geldiniz. Mesnevisiyle gönülleri fetheden, Anadolu ve Trakya topraklarını ilmiyle, sözleriyle, öğütleriyle yoğuran, 7 asır önce ektiği kardeşlik tohumlarıyla millet olma şuurunu inşa eden Mevlane Celalettin Rumi\'nin Vuslatı\'nın 745\'inci seneyi devriyesinde bir kez daha yadediyor ve rahmetle anıyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren ve Anadolu topraklarından dünyaya yayılan, onun aşk ile yoğrulmuş, hoşgörüsüyle taçlanmış fikirleridir. Mevlana eserlerini öyle bir aşk ile meşk etmiştir ki, vuslatından 745 sene sonra dahi onu yadediyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından Karabaş Veli Kültür Merkezi İlahi Grubu eşliğinde Bosna\'dan gelen ilahi sanatçıları tarafından ilahiler söylendi. Tören, Bursa\'dan gelen semazenler tarafından gerçekleştirilen Sema gösterisi ve duayla sona erdi.