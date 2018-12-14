(Görüntülü) Mevlana 745'inci vuslat yıldönümünde Beyoğlu'nda anıldı

İSTANBUL,(DHA)-HOŞGÖRÜ okyanusu Hz. Mevlana vefatının 745\'inci yıldönümü münasebetiyle Galata Mevlevihanesi\'nde düzenlenen programla anıldı. Programda konuşan Başkan Demircan, “Mevlana, beden kafesini terk edeli 745 yıl oldu. Buna rağmen onun nefesi, \'Ne olursan ol, gel\' daveti dün söylenmiş kadar taze ve dipdiri\" dedi. Büyük İslam âlimi ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, 745\'inci vuslat yıldönümünde Beyoğlu\'nda düzenlenen özel programla anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Mevlevihanesi\'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı tekke pilavı ikramı ile başladı. İkramın ardından özel olarak düzenlenen Sema Mukabelesi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; farklı dinlere mensup cemaat liderleri ve konsolosların yanı sıra iş, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı. \"NE OLURSAN OL, GEL\' DAVETİ DÜN SÖYLENMİŞ KADAR TAZE\" Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan programda yaptığı açılış konuşmasında “Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana\'yı vefatının 745\'inci sene-i devriyesinde yâd ediyoruz. Mevlana, beden kafesini terk edeli 745 yıl oldu. Buna rağmen onun nefesi, \'Ne olursan ol, gel\' daveti dün söylenmiş kadar taze, dün söylenmiş kadar dipdiri. Milyonlarca insan, O\'nun eserleriyle kendine gitmeye, hakikati aramaya, bulmaya gayret ediyor. İlahi ışığın peşinde adeta bir pervane gibi dönüyor. Bizler de bu davete icabet ederek Galata Mevlevihanesi\'nde buluştuk\" dedi. \"HEPİMİZİN ALNINDAKİ VAHDET MÜHRÜ BİR\" Başkan Demircan, “Beyoğlu Galata Mevlevihanesi, asırlar boyunca bütün insanlığı sevgiye, merhamete ve kendimize gelmeye davet etti. Yüzyıllarca Mevlana\'nın kandili burada yandı. Burası umut dergahıdır. Hazreti Mevlana da \'ne olursan ol gel\' derken gidilmesi gereken menzilin her şeyden önce İnsanın kendi olduğunu imâ eder. İnsan kendine vardığında, İlahi hikmet kalbine iner. Bir Müslümanın, bir Hristiyanın, bir Musevinin, bir ateşperestin yatacağı toprak da bir, içtiğimiz su, ikiye böldüğümüz ekmek, hepimizin alnındaki vahdet mührü de bir! Bu zarif buluşma; Mevlana\'yı daha iyi anlamaya, davetine icabet etmeye ve en çok da kendimize gitmeye vesile olsun\" ifadelerini kullandı.