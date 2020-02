(Görüntülü) Metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İstanbul\'da bir metro istasyonunda 27 Şubat\'ta yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralanan Mehmet Ali Erik, Metro İstanbul A.Ş.\'ye tazminat davası açtı. İstanbul\'da İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu\'nda 27 Şubat\'ta yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralanan ve itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, İBB\'nin iştirak şirketi Metro İstanbul A.Ş.\'ye maddi ve manevi tazminat davası açtı. OLAY YARGI AŞAMASINDA Avukat Gizem Bostancı, \"Biz dava açmadan önce ilgililerle görüşmeler yapmak istedik, girişimlerde bulunduk. Ancak çok fazla ilgi göremedik. Akabinde biz de davamızı açmak durumunda kaldık. Olay şu an yargı aşamasına geçti. Maddi ve manevi tazminat davası açtık. Davamız yeni açıldı. Maddi ve manevi tazminat taleplerimiz var\" diye konuştu. \"PARMAĞINDA HİS KAYBI VAR\" Kazazedenin durumu hakkında bilgi veren Bostancı, \"Vücudunda çok ciddi yaralanmalar oldu. Gövdesinde et parçası koptu, dikiş atıldı. Bir parmağında his kaybı var. O parmağını hâlâ hareket ettiremiyor. Bu gelecekteki iş hayatını da etkileyecek bir zarara yol açtı. 45 gün işe gidemedi. Şimdi de işinden oldu\" dedi. Kazazedenin fiziksel ve ruhsal sıkıntılarının devam ettiğini belirten Bostancı, \"Müvekkilin başına gelen acı olaydan birkaç ay geçti ama fiziksel ve ruhsal acıları hâlâ devam ediyor. Büyük bir fobisi oluştu. Yürüyen merdivene binemiyor. Kapalı alanda, kalabalıkta aşırı panik yaşıyor. Hatta bu paniğinden ve fobisinden dolayı işini kaybetti. Çok zor zamanlardan geçti\" ifadelerini kullandı. Avukat Bostancı, \"Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Hukuken gereken ne varsa yapacağız. Sonucunu da yargıya bırakıyoruz artık\" dedi. \"PARÇALARA AYRILACAĞIM DİYE DÜŞÜNDÜM\" Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erik, \" Yürüyen merdiven kullanamıyorum. Metroya binemiyorum. Herhangi bir siren sesinde bile kendimi çok kötü hissediyorum. Görüntüleri tekrar izlediğimde, o anı tekrar yaşamış gibi bir psikolojiye büründüm\" diye konuşmuştu.