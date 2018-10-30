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(Görüntülü) Metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı

30 Ekim 2018 13:33

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar\'dan Zincirlikuyu\'ya ilerleyen metrobüs, Beşyol Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle iki yönünde de metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüstekiler inerek duraklara yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla yoğunluk azalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Metrobüs hattımızda yaşanan araç arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi dahilinde olup, kademeli olarak metrobüs geçişi yapılmaktadır\" denildi.

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