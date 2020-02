(Görüntülü) Mesut Hakkı Caşın: Görevimizi layığıyla yapacağız

İSTANBUL, (DHA) -CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu\'na atanan İstinye Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, görevlerini layığıyla yapacaklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan 9 ayrı kurula 76 kişi atandı. 9 kuruldan biri olan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu\'na ise İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden (İİSBF) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi atandı. \"GÖREVİMİZ AĞIR SORUMLULUK TAŞIYOR\" Atamaları değerlendiren Prof. Dr. Caşın, \"Türkiye\'de bu kadar onurlu bir göreve getirilmek şahsım adına büyük bir sevinç kaynağıdır. Bana biraz da sürpriz oldu. Türkiye, dış politika ve güvenlik konularında çok zor bir tünelden geçiyor. Etrafımızda ciddi bir ateş yığını var ve bu yığınlar arasında Türkiye her şeye rağmen hem terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun olarak yürütüyor hem de insanlarımız huzur, istikrar ve barış içerisinde işlerine gidip para kazanabiliyorlar. Bu ülkemiz açısında büyük bir başarıdır. Bu dönemde görev almak son derece önemlidir. Görevimiz ağır sorumluluk taşıyor. Büyük yanlışlar yapmamayı ve milletimize laik olmayı diliyorum\" dedi. \"SEÇİLMİŞ İSİMLER DÜNYA ÇAPINDA KENDİNİ KANITLAMIŞTIR\" Seçilmiş olan öğretim üyelerinin dünya çapında başarılarını kanıtlamış hocalar olduğunu belirten Prof. Dr. Caşın, \"Mesele Türkiye\'nin uluslararası sistemde hak ettiği yere gelmesi, güvenliğinin sağlanmasıdır. Burada görevimiz insanımızı,devletimiz uluslararası toplumda hak ettiği gibi temsil etmek. En önemlisi de bize karşı olabilecek düşmanca hareketleri caydırabilmek\" diye konuştu. \"ORTA VE UZUN VADEDEKİ SENARYOLARI SAKİN KAFAYLA YAPMALIYIZ\" Dünyada küreselleşmeyle birlikte dış politika ve güvenliğin çok hızlı değiştiğini aktaran Prof. Dr. Caşın, \"Bu küçük ve hızlı reaksiyonlara karşı biz hazırlıklı mıyız? Orta ve uzun vadedeki senaryoların sakin kafayla yapılması gerekiyor. O yüzden bu kurulların organize edilmesi akıllıca bir davranış. Bu kurulların da denetlenmesi ve iyi çalışması gerekiyor. Kurullar faydalıdır ama yeni bir sistem elbette yanılgılar olacaktır. Bu tecrübe eksikliğini de sahada kapatacağımızı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"ZAMAN İÇİNDE DAHA DETAYLI ÇALIŞMALAR OLACAKTIR\" Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi ise şöyle konuştu: \"Bizi bu göreve getirenlere teşekkür ediyorum. Bütün kurulların çalışmasıyla ilgili genel bir kararname yayınlandı. Daha detaylı çalışmalar zaman içinde ve bizlerin de katkılarıyla olacaktır. Kurulların ana görevleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarıyla alakalı olarak koordinasyon kurmak olacaktır. Bu kuruluşların çalışmalarıyla alakalı raporların düzenlenmesi, bakanlıkların alanlarıyla alakalı tavsiyeler verilmesi ve bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sunulması gibi görevlerimiz olacaktır diye düşünüyorum.\" \"DEVLETE KATKI SAĞLAYIP STRATEJİ GELİŞTİRECEK KİŞİLER SEÇİLMİŞ\" Kurullara seçilmiş isimlerin tamamının akademisyen ve doğru isimler olduğunu söyleyen Dr. Safi, \"Direk AK Parti ile ilgili kişiler değil. Devlete, devletin çalışmalarına katkı sağlayabilecek stratejiler ve projeler geliştirebilecek kişiler seçilmiş. Çok doğru isimler, kendilerini kanıtlamış isimler. Milli Güvenlik Akademisi\'nde eğitim almış biriyim güvenlik boyutu öteden beri ilgi alanım ama daha geniş alanım dış politika onun içinde de Rusya,Avrasya, Türk dünyası benim daha çok bildiğim ve ilişkili olduğum bir alan. Açıkçası her iki alanda da çalışmak isteyeceğim\" dedi. DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA BAĞLILAR Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecek. Görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde bulunacak kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek, söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle değerlendirilecek. STRATEJİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK Kurullar, Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapacak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirecek. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu diğer üyeleri şöyle: \"Adnan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.\"