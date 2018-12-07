(Görüntülü) Meslek liselilerden ısıtan destek

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya atölyesinde kullandıkları ahşaplardan artan malzemeleri çöpe atmak yerine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Öğrenciler, kamyonette yükledikleri çuvalları bizzat evlere teslim ediyor. Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü öğrencileri, okulların ve kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan mobilya malzemelerini üretiyor. Bacasız bir fabrika gibi çalışan mobilya atölyesinde görev yapan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe de imza atıyor. Kullandıkları ahşap malzemelerden artanları çöpe atmayan öğrenciler çuvallara dolduruyor. Okullarına yakın semtlerdeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen öğrenciler, sessiz bir yardım gerçekleştiriyor. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen\'in öğrencileri, çuvallarla kamyonete doldurdukları odun ve ahşap artıklarını belirledikleri adreslere ihtiyaç sahibi aileleri rencide etmeden evlere bırakıyor. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Şefi Selçuk Dağdelen, öğrencilere eğitim-öğretimin yanı sıra bu tür çalışmalarla da yaşama hazırladıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın geçen yıl \'Meslek Liseleri Evlerle Buluşuyor, Evler Güzelleşiyor\' projesi başlattığını hatırlatan Selçuk Dağdelen, \"Biz bu projeyi bu yıl da devam ettirmek istedik. Mobilya bölümünde artan parçaları çöpe atmak yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla yola çıktık. Bu çalışmayı yaparken öğrencilerimize eğitimin sadece okulda değil dışarıda yapılan etkinliklerle de olabileceğini gösterdik. Öğrencilerimiz bu çalışma sayesinde yardımlaşmanın da önemini kavramış oluyorlar. Öğrencilerimizin böyle bir çalışma yapması vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor\" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte ahşap dolu çuvalları ailelerin evlerine bırakan 11\'inci sınıf öğrencilerinden Hasan Arasoğlu, \"Atölyede çalışırken artan malzemeleri çöpe atıyorduk. Şimdi bunları ihtiyaç duyan ailelere dağıtıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor\" dedi.