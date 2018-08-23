(Görüntülü) Mersinli turizmciye çifte bayram

Mustafa ERCAN- Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - DOĞU Akdeniz\'in tatil merkezi Mersin\'deki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çifte bayram yaşadı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, \"Mersin\'in tatil cenneti Kızkalesi\'nde 104 otelin tamamı dolu. Mersin genelinde ise 22 bin 500 yatak kapasitemiz var. 9 günlük bayram süresi nedeniyle otellerin ve yatakların tamamı dolu\" dedi.



Mersin\'deki otel ve pansiyonlar, bayram tatili dolayısıyla doldu. Yerli- yabancı turistler, kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu\'na akın etti. Tatili fırsat bilen turistler, hem bölgenin yemeklerinin tadına baktı hem de tarihi yapıları yakından inceledi. Akdeniz\'in mavi sularında kulaç atan tatilciler, yaklaşık 40 derecede sıcaklıkta güneşlendi.



Kentteki yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunu belirten Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, \"9 günlük bayram periyodu, biz turizmciler için önemli ve beklediğimiz bir şeydi. Buradan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu kararı alıp turizmcilerin yüzünü güldüren hükümetimize çok teşekkür ediyorum. 9 günlük bayram tatili 2018 yaz sezonu Ramazan Bayramı itibarıyla bugüne kadar dolu dolu geçti. Mersin\'in tatil cenneti Kızkalesi\'nde ise 104 otelin tamamı dolu. Mersin genelinde ise 22 bin 500 yatak kapasitemiz var. 9 günlük bayram süresi nedeni ile otellerin ve yatakların tamamı dolu. Bu doluluk nedeni ile de turizmciler bayramı bir bayram havasında geçiriyorlar. Bu doluluk 2019 yaz sezonu için yapılacak yatırımlar içinde önemlidir\" diye konuştu.



Kızkalesi\'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde olması dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü dile getiren Öztop, \"Mersin kıyı şeridinde 11 mavi bayrağımız var. Kızkalesi\'de bunlardan bir tanesidir. Denizimiz müthiştir. 30 metreden sonra derinleşiyor. Bu yapısı nedeni ile yüzme bilmeyenler, yaşlılar ve engelli kardeşlerimiz ile küçük çocuklarımızın tadını çıkardığı bir denizdir. Bu yapı nedeni ile Kurban Bayramı\'ndan sonra da buraya ilgi devam edecektir. Kızkalesi\'nde tatil eylül ayında bitmez. Bölgemizde 10 Kasım\'a kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Buradan sakinliği seven, mavinin tadını çıkarmak isteyen, iyodun kokusunu çekmek, bölgenin tarihi zenginliğini keşfetmek isteyenleri yılın 300 günü bekliyoruz. Çünkü Kızkalesi, yılın 300 günü güneşli\" dedi.