(Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ Irak\'ın kuzeyinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi, Adana\'dan helikopterle Tarsus Şehir Stadyumu\'na getirildi. Cenazeyi karşılamaya Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ile şehidin annesi Elif, babası Cumali, kardeşi uzman onbaşı Şerafettin Sayan ve akrabaları katıldı. Şehidin eşi Seher Sayan, 6 aylık bebeğiyle birlikte eşinin cenazesinin olduğu helikopterle geldi. Bir asker, yakından ilgilendiği baba Cumali Sayan\'ı elini ve yüzünü yıkayarak, serinletmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Babaevine helallik alınması için götürülen şehit Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi, Ulu Camii\'de düzenlenen törenin ardından şehitlikte defnedilecek.