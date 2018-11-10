(Görüntülü) Mersin'den Ata'nın huzuruna 500 kilometre pedal çevirdiler

Damla GÖL MERSİN,(DHA) MERSİN\'den yola çıkan aralarında görme engellilerin de bulunduğu Mersin Bisiklet Derneği üyeleri, 500 kilometrelik yolu bisikletleri ile geçerek Anıtkabir\'i ziyaret etti. 4 Kasım\'da Mersin\'den bisikletleriyle yola çıkan ve yaklaşık 500 kilometreyi pedal çevirerek tamamlayan Mersin Bisiklet Derneği üyeleri bugün Ata\'nın huzuruna çıktı. Her bisikletçinin uzun yol hayali olduğunu ve bunu anlamlı kılmak adına Anıtkabir\'e ziyaret düzenlediklerini beirten Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Projemizde 3 görme engelli arkadaşımız var, aynı aynı zamanda kanser hastalığını başarılı bir şekilde atlatmış ve tribike bisikletini kullanan bir arkadaşımız da bizimle birlikte pedal çevirdi. Yolculuk sırasında zaman zaman zorlandık. Aramızdaki engelli arkadaşlarımız ve biz burada olduğumuz için onur duyduk. Bu yolu kat etmek bizim için çok önemliydi dedi. ENGELLERİ KALDIRDIK 10 Kasım Ata\'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi\'ni ikinci defa hayata geçirdiklerini ve bu projeyi gelenekselleştireceklerini belirten görme engelli katılımcılardan Fahrettin Sadıç, Benim bu yolu kat etme amacım insanlardaki engelli farkındalığını arttırmak. Yani aslında siz insanların hayatına ne kadar engel olursanız hayat o şekilde engelleniyor, bizler o şekilde engelleniyoruz. Engelleri ortadan kaldırdıkça hayat tamamen engelsizleşebiliyor diye konuştu.