(Görüntülü) Mersin'de zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN\'de geçtiğimiz günlerde , aşırı yağış ve ardından meydana gelen fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören sera ve tarım arazilerde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, üreticilerine yaraları da sarılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağmur, fırtına ve hortum felaketinden zarar gören Adanalıoğlu ve Kazanlılı üreticileri ziyaret etti. Afetten etkilenen tarım arazilerini ve seraları ziyaret eden Başkan Pamuk, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatih Kara, mahalle muhtarları ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin de katıldığı ziyaretlerinde Pamuk, Tarım-Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede yaptığı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ziyaretlerinde afetten zarar gören bölge üreticilerini dinleyen Pamuk, sera ve tarım arazilerinde yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından, doğal afetten zarar gören ve mağdur olan çiftçilere gereken desteğin sağlanacağını söyledi. En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu ifade eden Pamuk, Kentimizde etkili olan aşırı yağmurlarla birlikte meydana gelen hortum sonrası Adanalıoğlu ve Kazanlılı üreticilerimizin özellikle seralarında zararlar meydana geldi. Bu olayların sevindirici olan tek tarafı, çok şükür can kaybı olmamasıdır. Tabi üreticilerimizin yaşadığı ekonomik bir kayıp var ve şu anda hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Bu çalışmaların sona ermesinin ardından afetten zarar gören üreticilerimize gereken destek sağlanacaktır dedi. Pamuk, seralar ve tarım arazilerinde yaptığı incelemelerinin ardından, mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya gelerek, talep ve şikâyetleri dinledi.