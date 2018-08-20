(Görüntülü) Mersin'de 'lokumlu' trafik denetlemesi

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, araç sürücülerine lokum ikram etti. Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de vatandaşların Kurban Bayramı\'nı kutladı. Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önündeki uygulama noktasında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi. Çocuklara ise \'Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında, trafikte hata yapmaya kalkışan anne ve babalarını uyarmaları için kullanacakları kırmızı renkli düdük başta olmak üzere peluş oyuncak, tişört ve şapka gibi materyaller hediye edildi. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte trafikteki vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Su, trafik kazalarının önüne geçmek için 150 noktada denetim yapıldığını belirterek, Bu bayram da İçişleri Bakanlığımızın başlattığı \'Kırmızı Düdük\' kampanyası ile de çocuklarımıza düdük dağıtıyoruz, onları fahri trafik polisi yapıyoruz. İnşallah onlar ailelerini ikaz edecekler. Anne-babalarının sürat ve benzeri trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda düdük çalacaklar. Vatandaşlarımızıdan istirhamımız, mutlaka trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli ve tedbirli hareket etmeleridir dedi.