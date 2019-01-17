(Görüntülü) Mersin'de karaya oturan gemide sızıntı incelemesi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan \'Wardeh\' isimli kargo gemisinin çevresinde, akaryakıt sızıntısına karşı inceleme yapıldı. 10 Nisan 2018\'den bu yana Mersin Limanı sahasında demirli bulunan Lübnan bandıralı kargo gemisi \'Wardeh\', önceki gün fırtına nedeniyle bulunduğu noktadan sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yaklaşık 500 metre uzaklıkta karaya oturan gemideki 2 personel, dün askeri helikopterle kurtarıldı. İNCELEME YAPILDI Bugün sabah saatlerinde ise deniz polisi ve liman görevlileri, tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan geminin çevresinde sızıntıya karşı inceleme yaptı. Geminin batma tehlikesinin olup olmadığının, dalgıçların dip taraması sonucu netlik kazanacağı belirtildi. Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı\'nın hacizli geminin satışına yönelik işlem başlattığı bilgisine ulaşıldı.