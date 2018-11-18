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(Görüntülü) Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali tüm hızıyla sürerken, festival alanına akın eden Mersinliler, güneşin, müziğin ve çeşitli sosyal etkinliklerin tadını çıkardı

18 Kasım 2018 20:27

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali tüm hızıyla sürerken, festival alanına akın eden Mersinliler, güneşin, müziğin ve çeşitli sosyal etkinliklerin tadını çıkardı. 30 ülkeden gelen gösteri gruplarının yer aldığı festivalin 2\'nci günü büyük bir coşkuya sahne oldu. Sabah saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Mersinliler, organizasyonun yapıldığı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı\'na akın etti. Toplam 70 ton narenciye kullanılarak süslenen çeşitli figürlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının sahne performansını uzun süre alkışladı. Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerin dans gösterileri de alanı dolduran binlerce kişiden tam not aldı. Öte yandan; narenciye temalı defile de büyük ilgi çekerken, birçok vatandaş bu anları cep telefonlarının kameraları ile ölümsüzleştirdi.

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