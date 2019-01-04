(Görüntülü) Mersin'de cami önünde silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.



Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki Mustafa Şahin Camii önünde, cuma namazının kılındığı sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Camii önünde park halindeki araç ve motosikletlere kurşun isabet ettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.