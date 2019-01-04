T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Mersin'de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadı

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu

04 Ocak 2019 17:57

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu. Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus - Çamlıyayla yolu 11\'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeni ile yol tamamen kapanırken, aynı güzergâh üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi. Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem alması nedeni ile felekatle sonuçlanacak bir olay olmadı. Toprak kayması ve çökme sonucu Tarsus-Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden sağlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TARSUS Mersin DHA MERSİNin TarsusUzunTarsusKaymaKarayollarınınToprakTarsusÇamlıyaylaUlaş Mahallesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24