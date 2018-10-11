(Görüntülü) MERSİN'DE 2 BİN 392 ŞİŞE SAHTE RAKIYA EL KONULDU

MERSİN\'DE 2 BİN 392 ŞİŞE SAHTE RAKIYA EL KONULDU
MERSİN\'de 2 bin 392 şişe sahte rakı ve 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerindeki operasyonlarda 2 bin 392 şişe sahte rakı, sahte içkilerin doldurulduğu 120 boş şişe, bin 590 etiket ve 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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- Kaçak içki imalathanesine giriş
- Üretim yerinden görüntüler
- Varillerde mayalanmaya bırakılmış içkilerin detay görüntüler
- İçki bidonundan detay görüntü
(BOYUT 173 MB) (SÜRE 01.36 DK)
Haber Adnan AÇIKGÖZ - Kamera MERSİN, (DHA)
(Tür: Yurt)