(Görüntülü) MERSİN Üniversite mezunu temizlik işçisi belediyede amir oldu

MERSİN Üniversite mezunu temizlik işçisi belediyede amir oldu Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA) Üniversite mezunu temizlik işçisi belediyede amir oldu MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nden mezun olduktan sonra iş bulamayınca belediyede temizlik işçisi olarak göreve başlayan ancak sözleşmesinin sona ermesiyle işsiz kalıp vatandaşların topladığı imzalar ile hayatında önemli bir dönüm noktası yaşayan Metin Özdemir, 7 aydır Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde amir olarak çalışıyor. 2007 yılında tamamladığı üniversite öğreniminden sonra Konya Selçuk Üniversitesi\'nde \'sualtı arkeolojisi\' alanında yüksek lisans yapan 37 yaşındaki Metin Özdemir, alanı ile ilgili bir iş bulamayınca 2016 yılında Mezitli Belediyesi\'ne başvurdu. Mevsimlik işçi statüsü ile belediyede temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Özdemir, kendisine verilen alanı hergün defalarca gezerek temizledi. Kısa sürede mahalle halkının da sevgisini kazanan Özdemir, sezonun bitmesi ile işten çıkarıldı. Vatandaşların topladığı imzaları belediyeye iletmesi üzerine yeniden işine dönen Metin Özdemir, bir müddet daha sokak temizliği yaptıktan sonra belediye yönetimi tarafından 7 ay önce Temizlik İşleri Amirliği\'ne getirildi. Bir elinde diploması, bir elinde ise kürek ve süpürgesi ile sokak sokak gezen Özdemir, şimdilerde temizlik ekibinin beyni konumunda. BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM Yaşadığı macerayı anlatan Metin Özdemir, İlk ayakta belirli mıntıkalar verildi temizlik yapılması için. Benim mıntıkam sahildi. Sahilde tırmıkla temizlik yapıyordum. Sahilde yapılan etkinliklerde de yardımcı oluyordum. Üniversite mezunuyum. Mersin Üniversitesi\'ni bitirdim. Sualtı yüksek lisansımı Konya Selçuk Üniversitesi\'nde yaptım. Şuan görevim temizlik amirliği. Son 7 aydır temizlik amirliği yapmaktayım. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan\'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi halkçı bir insandır. Emeğe önem ve değer verdiğini biliyorum. Bizim misyonumuz onun gözü ile bakmaktır dedi. ÖZVERİ VE BAŞARI Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise liyakat vurgusu yaparak şöyle konuştu Mevsimlik işçi almıştık bir dönem. Bunların içinde arkeoloji bölümü üniversite mezunu bir arkadaşımız vardı. Yaz dönemi için almıştık. Sezon bittiğinde çıkardık hepsini. Sadece 1 kişi için mahalle halkı ve bunun yüzde 90\'ı kadın olmak üzere sayfalarca imza toplamışlar. \'Bizim mahallemizde böyle bir çocuk var, bunu lütfen çıkarmayın\' diye. Birtek istisna yaptık o zaman. Arkadaşımızı mevsimlik işçi olarak almamıza karşın çıkarmadık, devam ettirdik. Arkadaşımız yol süpürmeye devam etti. Sonra özverisini ve başarısını gördükten sonra, 2 yılın ardından arkadaşımızı amir yaptık. Sahil temizliği, denetimli serbestlikten gelen bazı hükümlülerin de bulunduğu ekibin amiri olarak görev yapıyor. Elbette ki bu arkadaşımız hak ediyordu. Kendisini tanımıyorum fakat bir üniversite mezunu arkadaşımız yol süpürüyorsa uzun zamandır ve halk da memnunsa, \'Bu arkadaşımız farklı görevlere layıktır\' dedik. Liyakatı esas almak bu demektir.