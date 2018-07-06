(Görüntülü) Mersin sahillerine 11'inci Mavi Bayrak

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma sonrasında Silifke ilçesindeki Susanoğlu Halk Plajı\'na kazandırılan kentin 11’nci Mavi Bayrağı göndere çekti.



Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olan Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin titiz çalışmaları sonucu Kızkalesi\'nin ardından Susanoğlu Sahili\'ne kazandırılırken halk plajında düzenlenen törene Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile diğer ilgililer katıldı. Burada konuşan Başkan Kocamaz, Mavi Bayrağın Mersin sahilleri için oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek, \"Susanoğlu Halk Plajına kazandırılan bu Mavi Bayrak Mersin genelindeki 11\'inci Mavi Bayrak. Deniz Kızı Turizm A.Ş ‘nin Kızkalesi\'nden sonra kazandırdığı ikinci Mavi Bayrak oluyor. Bu Mavi Bayraklar her yıl denetlenerek yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarını engelsiz hale getirerek vatandaşların kullanımına sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz 60 Mavi Bayrağa ulaşmak\" dedi.



Türkiye’nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Mersin’in Anamur\'dan Tarsus\'a kadar yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifada eden Kocamaz, \"Mersin, inşallah ilan edilen turizm bölgeleri ile turizmde belli bir kapasiteye sahip olacak. Maalesef sahillerimizin büyük bir kısmını geçmişte 1980\'li yıllardan sonra 2\'nci konut olarak perişan edilmiş. Bizim temennimiz en azından bu ikinci konutların bir kısmının turizme açılması. Vatandaşlarımızın da bu tür projelere destek vermesi gerekiyor. El birliği ile gönül birliği ile bu mekânlardan faydalanan vatandaşların bu Mavi Bayrağın korunması için destek vermesi gerekiyor\" diye konuştu.



Kızkalesi\'nin tarihi özelliği olan ve turizm potansiyeli açısından verim alınabilecek bir bölge olduğunu kaydeden Kocamaz, şunları söyledi:



\"Kızkalesi\'nin mutlaka bir işlev verilerek halkın kullanımına açılması gerekiyor. Bugüne kadar sadece görsel olarak hizmet vermiş. Biliyorsunuz oranın aydınlatmasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. İnşallah ilerideki yıllarda kara bölgesindeki yani sahildeki kalenin de restorasyonu ile birlikte her ikisi Türkiye’nin turizmine katkı sağlar. Biz bunu UNESCO Kültürel Miras listesine de aldırmak için çalışıyoruz. İnşallah kültürel miras listesine alındıktan sonra Mersin’e ve Türkiye’ye çok büyük bir değeri kazandırmış olacağız.\"



Konuşmaların ardından Kocamaz, Susanoğlu Plajın Mavi Bayrağını göndere çekti ve ardından sahilde bir inceleme yaptı.

