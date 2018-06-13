(Görüntülü) Meriç Nehri'nde kaybolan Iraklı kadın ve 2 çocuğu aranıyor

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Irak uyruklu 6\'sı çocuk, 8 kişilik ailenin içinde bulunduğu bot, Yunanistan\'a geçerken Meriç Nehri\'nde alabora oldu. Bottan düşerek kaybolduğu iddia edilen Iraklı kadın ile 2 çocuğunun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Irak uyruklu Kamaran Yousif ve Ajeel Tamo çifti yanlarına aldıkları 6 çocuğuyla birlikte, geçen ay Yunanistan\'a geçmek için Edirne\'ye geldi. Bir grup kaçakla birlikte Yunan sınırındaki Uzunköprü ilçesi Saçlımüssellim köyüne gelen Iraklı aile, şişme botla Meriç Nehri\'nden karşıya geçmek istedi. Bot, nehrin ortasında alabora olurken, Ajeel Tamo (40) ile çocukları Sherwan Kamaran Yousif (14) ve 6 aylık Adam Kamaran Yousif nehre düşerek kayboldu. Kamaran Yousif ile 4 çocuğu ise yüzerek Yunanistan\'a geçmeyi başardı. Yunan polisi tarafından yakalanan Kamaran Yousif ve çocukları gözaltına alındı. Baba ve çocuklarının, botlarının alabora olduğunu anlatmasıyla harekete geçen Yunan polisi, nehirde inceleme yaptı ancak Iraklı kadın ve 2 çocuğuna rastlanmadı. Eşi ve 2 çocuğundan gelecek haberi bekleyen Kamaran Yousif, İstanbul\'daki yakınlarını da arayıp yardım istedi. Kayıp kadının ağabeyi Shivan Ajeel Tamo, Edirne barosu avukatlarından Hakan Yalçıntuğ aracılığıyla İl Jandarma Komutanlığı\'na başvurarak arama talep etti. Edirne Jandarma Komutanlığı, bilgi ve ihbar üzerine Edirne AFAD ekipleriyle birlikte Uzunköprü ilçesindeki Sığırcılı ve Saçlımüsellim köyleri arasında kalan, Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri\'nde arama başlattı. Avukat Hakan Yalçıntuğ, Iraklı ailenin Yunanistan\'a geçebilmek için şişme botla Meriç Nehri\'ne açıldığını ifade ederek, \"Bot nehirde alabora olduktan sonra baba ve 4 çocuk yüzerek Yunanistan\'a geçmiş, ancak bottaki kadın ve biri 6 aylık bebek olan 2 çocuk ise nehirde kayboldu. Bunun üzerine Yunanistan\'a geçen Iraklı baba Kamaran Yousif, akrabalarına ulaşarak arama yapılmasını istedi. İstanbul\'daki yakınları da benim aracılığımla jandarmaya dilekçe vererek, aramalara başladık\" dedi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin Meriç Nehri\'ndeki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.