(Görüntülü) Merhum yazar Tarık Dursun K. Foça'ya heykeliyle döndü

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) MERHUM yazar, sinemacı, gazeteci, radyo programları yapımcısı, senarist ve film yönetmeni Tarık Dursun K.\'nın yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği İzmir\'in Foça ilçesindeki heykeli, Büyükdeniz Limanı sahilinde törenle açıldı. Yakın dostlarınında bulunduğu açılışta anılar tazelendi. Foça Belediyesi tarafından heykeltıraş Eşber Karayalçın\'a yaptırılan Tarık Dursun K.\'nın heykelinin açılışı için düzenlenen törene CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yazar-şair Ataol Behramoğlu, Foça Kazıları Başkanı Ömer Özyiğit, yazar Hasan Öztoprak, bazı belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, Foça\'da yaşayan bazı sanatçılar ve Foçalılar katıldı. Krom-nikel karışımından üç boyutlu olarak yapılan ve hemen sol kısmında soyadı olarak kullandığı K. harfi şeklinde yapılan üzerine Tarık Dursun K.\'nın \'Hasangiller\' isimli kitabından alıntı yapılarak Yerden bir taş aldım, attım; cama vurdu, \'tık\' dedi. Bekledim, çıkmadı yazılan heykel, Reha Midilli Caddesi\'ndeki tarihi Öğretmen Evi önünde bir kaideye yerleştirildi. Ünlü yazarın en çok sevdiği mekanlardan birinde yer alan heykelin açılışında Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile yakın dostları Ömer Özyiğit, Ataol Behramoğlu, Hasan Öztoprak ve Seyfi Gül birer konuşma yaptı. Belediye Başkanı Demirağ, Tarık Dursun K.\'nın heykelini yaptırmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti. Tarık Dursun K.nın İzmir\'de doğmuş, yaşamış, ölmüş Türk Edebiyatı ve sanat dünyasının en önemli isimleri arasına adını yazdırmış çok önemli bir isim olduğunu belirten Ömer Özyiğit de heykeli yaptıran Gökhan Demirağ ve heykeltraş Eşber Karayalçın\'a teşekkür etti. Ataol Behramoğlu, Tarık Dursun K.nın heykelinin yaptırılması kadar seçilen yerin de çok güzel olduğuna dikkat çekip, İnsanlar buradan geçerken bakacaklar, \'Tarık Dursun K. kimdir\' diye soracaklar. Çocuklar öğretmenlerine soracaklar. Kitaplarına yönelecekler. Bu çok önemli bir şeydir. Kutluyorum dedi. Hasan Öztoprak da Tarık Dursun K. ile ilk tanıştığı dönemlerde yardımcılığını yaptığını, yıllar sonra Foça\'da tekrar karşılaştıklarını ve onun son zamanlarına şahit olduğunu söyledi. Öztoprak, Eminim ki oda şimdi çok seviniyor. Güzel bir yerde. Denize karşı. Bakacak sürekli. Bunun için seviniyorum dedi. Konuşmaların ardından heykelin açılışı yapıldı.