(Görüntülü) Meme kanseri erkek hastadan ameliyatla kitle alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, erkeklerde 150 binde bir görülen meme kanserine yakalanan emekli İlyas Karadağ\'ın (58) sol memesindeki kitle, 2 saatlik operasyonla çıkarıldı.



Bir süredir göğsündeki şişlik ve ağrılardan şikayetçi olan İlyas Karadağ, ağrıların dayanılmaz hale gelmesi üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü tarafından muayene edilen ve meme kanseri teşhisi konularak, acil ameliyat olması gerektiği aktarılan İlyas Karadağ, ilk aşamada ameliyat olmayacağını söyledi. Karadağ, bir süre sonra ağrılarının şiddetlenmesi nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. İlyas Karadağ, geçen hafta 2 saatlik operasyonla hastalıktan kurtarıldı.



\'SOL MEMEDEKİ KİTLEYİ ÇIKARDIK\'



İlyas Karadağ\'ın sol memesindeki ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktaran Op. Dr. Murat Hüyüklü, yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi koyulduğunu anlattı. Tedavi ve süreçle ilgili bilgi veren Hüyüklü, \"İlyas Bey, sol memede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuştu polikliniğimize. Yapılan tetkiklerde sol memede sıvı birikimi ve kitle saptanması üzerine hastayı çok ertelemeden operasyon kararı alıp ameliyat öncesi tetkiklerini tamamladık. Ameliyat sonrası saptadığımız sol memedeki kitleyi çıkarttık. Hastamıza meme kanseri teşhisi kondu. Gayet başarılı şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve ameliyat sonrası gereken tetkik ve tedavileri tamamladıktan sonra şu anda da şifayla taburcu eder vaziyete getirdik\" diye konuştu.



ERKEKLERDE 150 BİNDEN BİR GÖRÜLÜYOR



Erkeklerde meme kanserinin 150 binde bir görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Hüyüklü, \"Memede kitle, tümör, kanser daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Erkek olması bu hastayı önemli kılıyor. Bu da bize şunu gösteriyor, meme dokusu olan her kişide ister kadın ister erkek olsun bu hastalık olabilir. Erkeklerde 100- 150 binde bir görülen bir hastalık. Sık karşılaşacağımız bir hastalık değil. Kadın ya da erkek hastalar olsun, memede ağrı, kitle, şişlik şikayetinde mutlaka doktora başvursunlar\" dedi.



\'TEDAVİ OLMAMDA EŞİM ETKİLİ OLDU\'



Meme kanseri olduğunu hastanedeki tetkiklerinin ardından öğrenen ve geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan İlyas Karadağ, eşinin tedavi olmasında etkili olduğunu söyledi. Karadağ, \"Sol göğsümde küçük bir çıban patladı. Ondan sonra şişlik başladı. Hanımım \'Götüreyim\' diyordu ama korkuyordum. Geçen sene Murat Bey\'e geldim. Murat Bey \'Hemen ameliyat edelim\' dedi; ama korkudan olamadım. Bu kez Murat Bey\'in elinden kaçamadım. Şu anda çok iyiyim Allah\'a şükür\" diye konuştu.