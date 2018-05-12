(Görüntülü) Mektebim Okulları bin 200 öğrencisini geleceğe uğurladı

İSTANBUL, (DHA) - MEKTEBİM Okulları, bin 200 öğrencisi için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşan Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, her şeyin başının eğitim olduğunu belirterek öğrencilere vatana, millete hayırlı evlat olmaları tavsiyesinde bulundu.





Sağlık Meslek, Anadolu ve Fen Liseleri\'nden mezun olan bin 200 öğrencisini yükseköğretim hayatına uğurlayan Mektebim Okulları Mezuniyet Töreni, Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde düzenlendi. Sancak devir teslim, yemin töreni ve okul birincilerine plaket takdimiyle başlayan tören, ünlü şarkıcı Ece Seçkin\'in konseriyle devam etti. Mektebim öğrencileri keplerini gökyüzünü atarak mezuniyeti coşkuyla kutladı.





\"VATANINI,MİLLETİNİ VE BAYRAĞINI SEVEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ\"





Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, öncelikle ailelere teşekkür etti. Eğitim sektöründe olan girişimcilerin önemli görev ve misyonları olduğuna dikkat çeken Kalko şöyle devam etti:





\"Bizler öncelikle vatanını, milletini ve bayrağını seven nesiller yetiştirmeliyiz. Yakın bir zamanda 15 Temmuz darbe kalkışmasında acı bir tecrübe edindik. Söz konusu darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımız zaman hepsi eğitimli insanlardı ama vatan haini çıktılar. Demek ki bir eğitim kurumunda çocuklarımıza vatan, millet, bayrak sevgisi vermeden sadece eğitim verirsek işte günün sonunda belki de karşımıza vatan haini olarak çıkabilirler. Onun için ben 15 Temmuz\'u eğitim sektöründe milat kabul ediyorum. Daha önce her şeyin başı eğitimdi, eğitim yine önemli ama önce vatan, millet, bayrak sevgisi bugün öğrencilerime de o tavsiyede bulundum.\"





65 KAMPÜS, 35 BİN ÖĞRENCİ





Türkiye genelinde 65 kampüsleri olduğunu belirten Kalko, \"200\'ün üzerinde okulumuzda yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Sadece şu an İstanbul kampüslerimizin mezuniyet törenindeyiz. Bugün bin 200 öğrencimizi mezun ediyoruz\" diye konuştu.