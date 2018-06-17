(Görüntülü) Meksikalı taraftarların coşkulu bekleyişi sürüyor

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) - Meksikalı taraftarların Lujniki Stadyumu önündeki coşkulu bekleyişi sürüyor. 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu\'nda Almanya, Meksika\'yı konuk edecek. Saat 18:00\'de Lujniki Stadyumu\'nda başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonu\'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Faghani\'nin yardımcılıklarını ise Reza Sokhandan ile Mohammad Mansouri yapacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala Meksikalı taraftarlar stat önünde toplanmaya başladı. Stat çevresinde renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulunarak mücadelenin başlamasını bekliyorlar.