(Görüntülü) Meksikalı milyarder, lüks yatıyla Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MEKSİKALI milyarder işadamı 62 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, \'Azteca\' isimli lutra lüks yatıyla Bodrum\'a geldi. Yalıkavak Marina\'da 1 milyon 230 bin TL\'lik akaryakıt ikmali yapılan yat, görenleri şaşkına çevirdi. Koyları gezen Pliego ve eşi, yatın arkasında güneşlendi.



Meksikalı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ile Crist¢bal Patricio ve bir grup arkadaşıyla geçen 10 Ağustos\'ta Kapadokya\'daki Peribacaları\'nı gezdi. Moda tasarımcısı Maria Laura Medina Pliego, kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden, Kapadokya\'daki balon turunun fotoğrafını İspanyolca yazdığı \'Burada sanki bir başka gezegende cennette gibiyim, başka bir gezgende olduğumu hissediyorum, insanlar çok dost ve arkadaş canlısı, muhteşem bir doğa ve manzara var\' mesajıyla paylaştı.



Geçen salı günü ise Milas- Bodrum Havalimanı\'na gelen Pliego ve beraberindekiler, sonrasında VIP araçla, Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde kendilerini bekleyen 75 metre uzunluğundaki ve 80 milyon dolar değerindeki, 4 katlı \'Azteca\' isimli yatına geçti. Burada yata, 10 tankerle 1 milyon 230 bin TL\'lik akaryakıt takviyesi yapıldığı öğrenildi.



Pliego ve beraberindekiler, \'Azteca\'nın servis teknesi olan \'Maya\' isimli 13 metrelik küçük tekneyle koyları gezdi, yatın arkasında güneşlendi. Çocukları ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadı, su kayağı yaptı.



Yalıkavak koyunda akaryakıt ve gıda takviyesi yapılan yatı gören yerli ve yabancı turistler, gözlerini ayıramadı. Bazı kişiler, yatın fotoğrafını çekti. Ailece hatıra fotoğrafı çektirenler de oldu. Ardından yat, Yalıkavak koyundan ayrılarak bu sabah Ege\'ye açıldı. Pliego ve berabindekilerin Türkiye turunu tamamladıktan sonra tatillerini Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarında sürdüreceği öğrenildi.

