(Görüntülü) Mekke'nin fethi Mersin'de kutlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği\'nce düzenlenen etkinlikte Mekke\'nin fethinin 1388\'inci yıldönümü kutlandı. Kültür Merkezi\'ndeki kutlama etkinliğine derneğin yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe Millet Cami İmamı Ahmet Aybar tarafından okunan Kuran\'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, babasının imamlık yaptığı camiinin müezzinliğini üstlenen down sendromlu Musa Alan (14), namazın öneminden söz etti. Etkinlik Özcan Güneşdoğdu ile Osman Gündüz konseri ile sona erdi.