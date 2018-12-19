(Görüntülü) 'Mehmetçik üşümesin' diye boyunluk ördüler

Serkan Barıs/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi\'nde kurs gören kadınlar, sınırda görev yapan askerlere soğuktan korunmaları için ördükleri boyunlukları gönderdi. Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi\'nde eğitim gören kursiyer kadınlar, sınırda görev yapan askerler için yünden boyunluk örülmesi için çalışma başlattı. Kadınlar tarafından kısa sürede örülen 500 boyunluk paketlenerek, sınırda görev yapan askerlere verilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığı\'na teslim edildi. Merkezin kursiyerlerinden Firdevs Şahin, amaçlarının askerlere destek ve moral vermek olduğunu belirterek, \"Bu istek bir anda büyüdü ve herkes ipini, şişini alarak geldi. Askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor, bunun bilincindeyiz. Anneleri olarak, kardeşleri olarak onlar için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Bizim onlara bir desteğimiz olabildiyse ne mutlu bizlere\" dedi.