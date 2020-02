(Görüntülü) Mehmet Topal: "Stoper oynamayı sevmiyorum" -1

\"Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör\"





\"Söylemeyeceğim sözler yazıldı\"





\"Şampiyonlar Ligi\'ne katılmayı hedefliyoruz\"





\"Yeni bir sayfa açtık\"





\"Dünya Kupası\'na gidemediğimiz için üzgünüz\"





\"Teknik ve taktikleri çok farklıydı\"





Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)





Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde devam eden Fenerbahçe\'de, tecrübeli oyuncu Mehmet Topal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sezon öncesi geçirdiği ameliyatla ilgili olarak bilgi veren Topal, \"Ağrılarım bundan 3 hafta önce milli takımda başladı. O zaman hocam orada kalıp takıma yardım etmemi istemişti. Ben de orada biraz ağrılı ağrılı 3 maç oynamıştım. Sonrasında belki de operasyona gerek olmayabilirdi ama sezon başı kampını riske etmeyip bu ufak sıkıntıdan kurtulmak istedik. Şu an ağrılarım tamamen geçmiş durumda. Bir kaç gün takımdan ayrı çalıştıktan sonra yeniden takımla çalışmaya başlayacağım\" dedi.



\"GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU BİR ANTRENÖR\"



Yeni teknik direktörleri Phillip Cocu hakkında da konuşan Topal, \"İyi bir hoca ayrıldı ve başka iyi bir hoca koltuğunu devraldı. Zaten hocanın antrenörlük kariyerine hiç kimse bir şey söyleyemez. Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör. Çok sıcak kanlı. Her şeyi konuşan ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişilik diyebilirim. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam eder. O anlatmak istediklerini daha iyi anlattıkça biz de onu daha iyi tanımaya çalışacağız. İnşallah her şey sene sonuna kadar böyle devam eder\" ifadelerine yer verdi.



\"STOPER OYNAMAYI SEVMİYORUM\"



Fenerbahçe\'de zaman zaman stoper pozisyonunda da görev alan tecrübeli futbolcu, \"Profesyonelce cevap verecek olursam, bizler profesyonel oyuncularız, hocalarımız saha içinde ne görev verirse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. \'Stoper oynamayı seviyor musun?\' diye de sorarsanız, sevmiyorum elbette. Hocamız da çıkıp stoper oynayacaksın derse buna kesinlikle karşı gelemem. Tabii zaman zaman yıprattığı zamanlar oldu. Çünkü kendi öz mevkiim olmadığı için hata yapabiliyorum. Bu hatalar yapıldığında da bazı ağır eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Onun için kendi yerimde oynadığım zaman daha verimli olabilirim. Dediğim gibi burada karar hocalarımızın. Stoperde, sağ kanatta, orta sahada nerede derlerse bizler sahaya çıkıp görevimizi yapmak zorundayız\" şeklinde konuştu.



\"SÖYLEMEYECEĞİM SÖZLER YAZILDI\"



Hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili de açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki milli futbolcu, haber yaparken daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparken, \"Ailem, eşim ve çocuğum üzülebiliyor\" dedi. Topal, \"Bizler futbolcular olarak sizden futbolcuların ağzından, kulüp başkanlarının ağzından, sportif direktörlerimizin ağzından, hocalarımızın ağzından, bu tür haberler çıkmadıkça inanmamanızı istiyoruz. Çünkü bizlerin de birer aileleri var, bizler de insanız, bizim de üzüldüğümüz noktalar oluyor. Bir haber çıktığı zaman insanlar bu haberlere inanıyorlar. Ben bir sabah bir uyandım hakkımda çıkan haberlerden dolayı eşimin morali bozuldu, çocuğumun morali bozuldu, ailemin morali bozuldu. Tamamen olmamış haberden dolayı… Onun için haber yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi yıllardır tanıyorsunuz, nasıl karakterde, nasıl insanlar olduğumuzu biliyorsunuz. Bir de benim söylemeyeceğim sözler kullanılmış gazetelerde. Çok üzüldüm ama lütfen haber yaparken biraz dikkat edelim, futbolcuları birazcık düşünelim. Zaten bir şey olacaksa olur. Bunu çıkar başkanımız, hocamız ve sportif direktörümüz söyler. Bu süreç tamamen profesyonel bir şekilde ilerler. Bu tür haberler birbirimize olan saygıyı kaybettirebiliyor. Bu saygıyı kaybetmemek için daha dikkatli olursak, aile ortamında daha huzurlu çalışabiliriz\" dedi.



\"ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NE KATILMAYI HEDEFLİYORUZ\"



UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne 10 yıldır katılamadıklarının hatırlatılması üzerine değerlendirmede bulunan Topal, \"Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi\'ne katılamamak hiç alışık olmadığımız bir şey. Bunun adına tüm camiamızdan özür dileriz. Ama artık geçmişte de yaşamamamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi\'ne katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. Elimizden geldiğince bu kamp sürecinde bu maçlara çok iyi hazırlanıp Şampiyonlar Ligi\'ne katılmayı hedefliyoruz\" ifadelerine yer verdi.



\"YENİ BİR SAYFA AÇTIK\"



Yeni sezon kombine satışlarında taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle oldukça mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, \"Taraftarlarımızın bu yaklaşımları hem bizleri çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Onlar bizim sahadaki 12\'nci adamımız. Onlar olmadığı zaman bizler de sahada olmayabiliyoruz. Destekleri bizim için çok önemli. Taraftarlarımız desteklerini verdiği, stadı doldurduğu zaman hiçbir rakibin kolay kolay bu stattan çıkabileceğini düşünmüyorum. Biz de bu desteği özlemiştik. Bu durum bizi oyuncular olarak çok heyecanlandırıyor. Ve onların karşısına çıkmak için dört gözle bekliyoruz. Yeni bir sayfa açıldı camiamızda. O nedenle beklentiler üst düzeyde. Oyuncular olarak da bunun bilincindeyiz. Bu sene takım halinde daha konsantre olmamız gerekiyor. Herkesin biraz daha özverili olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beklentiler çok yüksek ve altında kalmamamız gerekiyor. Onun için de biz oyuncular olarak bunların farkındayız. Herkes zaten sezon başladığından beri çok iyi çalışıyor. Umarım sezon sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirir ve başarıya ulaşırız\" diye konuştu.



\"DÜNYA KUPASI\'NA GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ\"



2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini de dile getiren Mehmet Topal, katılamadıkları için üzgün olduklarını vurguladı. Milli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü;



\"Dünya Kupası\'na gidemediğimiz için çok üzgünüz. Bazı maçları izledikten sonra orada olamadığımız için çok üzüldüm. Eğer Dünya Kupası\'na gitseydik bazı ülkelerden daha iyi performans çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Kısmet değilmiş diyeyim. Ben Belçika\'yı favori olarak görüyorum. Onların biraz daha topla iyi olduğunu düşünüyorum. Hak eden kazansın\"



\"TEKNİK VE TAKTİKLERİ ÇOK FARKLIYDI\"



Aykut Kocaman ve Pereira\'nın taktikleriyle ilgili konuşan Mehmet Topal, antrenörlerinin kendilerinden istediklerini yapmaya çalıştığını söyledi. Topal, \"Profesyonel bakmak zorundayız. Çünkü Aykut hocanın ve Pereira\'nın bizden istediği, saha içinde değişik taktikler vardı. İkimiz kapanıp, ofanstaki oyuncuların daha rahat etmesi için orayı daha çok organize etmeye çalışıyorduk. Birlikte oynadığımızda da çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Aslında bazı şeylere dikkat etmeliyiz. İnsanlarımız bir eleştiri yaparken kendi öz eleştirilerini yapmalarını gerekiyor. Çünkü biz oraya çıkıp bir yorum yaptığımızda, başka insanların da o kişinin yaptığı yorum üzerinden hareket etmemeleri gerekiyor. Dediğim gibi hocalarımızın bizden istediği çok farklıydı. Teknik ve taktikleri farklıydı. Bize yapmamız gereken şeyleri söylüyorlar biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz\" diyerek konuşmasını tamamladı.